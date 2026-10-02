2026-10-02 19:17:02

Αντιδρούν στην απόλυση σταθμάρχη την οποία χαρακτηρίζουν «άδικη και εκδικητική»Χωρίς μετρό για 4 ώρες θα είναι αύριο, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου η Θεσσαλονίκη, λόγω στάσης εργασίας στην οποία προχωρούν οι εργαζόμενοι. Συγκεκριμένα, η στάση θα είναι από τις 13:00 μέχρι και τις 17:00, καθώς οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης αντιδρούν στην απόλυση σταθμάρχη. Το σωματείο τους χαρακτηρίζει την sidirodromikanea

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