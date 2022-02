Ο διαχειριστής υποδομής της Νορβηγίας Bane Nor θα είναι μεταξύ των πρωτοπόρων της βιώσιμης ανάπτυξης του 2022. Τα τρένα στο δίκτυό της θα κινούνται με καθαρή ενέργεια χωρίς εκπομπές που προέρχεται από τη νορβηγική υδροηλεκτρική ενέργεια από φέτος, καθιστώντας τη Νορβηγία πρωτοπόρο στις πράσινες σιδηροδρομικές μεταφορές.Νίκος ΠαπατόλιοςΗ Bane Nor εξασφάλισε συμφωνία μέσω δημοσίων συμβάσεων με τις εταιρείες Cleanworld και ECOHZ «για να διασφαλιστεί ότι όλη η ενέργεια που θα παραδοθεί το 2022 είναι το σήμα προέλευσης της νορβηγικής υδροηλεκτρικής ενέργειας». Η νορβηγική IM τροφοδοτεί το σιδηροδρομικό της δίκτυο εν μέρει με υδροηλεκτρική ενέργεια από το 2007, αλλά τώρα ήρθε η ώρα για μια νέα εποχή με ελάχιστο σιδηροδρομικό αποτύπωμα.Κορυφαία καινοτομίαΗ απόφαση της Bane Nor να τροφοδοτήσει το σιδηροδρομικό της δίκτυο με καθαρή ενέργεια δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη. Ο Νορβηγικός ΔΥ μπορεί να μην είναι πρωτοπόρος όσον αφορά τη χωρητικότητα του διαχειριζόμενου δικτύου σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, είναι ηγέτης όσον αφορά την εφαρμογή πρωτοποριακών ιδεών και την υιοθέτηση καινοτόμων ιδεών.Ως απόδειξη, πριν από λίγες μέρες, έλαβε το «European Railway Award 2022» για την ψηφιοποίηση του σιδηροδρομικού της δικτύου. Η CER και η UNIFE πρότειναν και απένειμαν στον Bane Nor το βραβείο πρωτοπόρου για την υλοποίηση του προγράμματος ERTMS. Παράλληλα, η κριτική επιτροπή επαίνεσε την εταιρεία, λέγοντας ότι «διαπρέπει στην Ευρώπη, υλοποιώντας φιλόδοξα έργα που είναι ρηξικέλευθα για ολόκληρο τον ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό τομέα».railfreight.comsidirodromikanea.blogspot.com