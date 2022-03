Μπορεί το αεροπλάνο να σου επιτρέπει να φτάσεις στον προορισμό σου γρήγορα και με ασφάλεια, αλλά αυτό που πραγματικά προσφέρει ονειρικό ταξίδι, γεμάτο εικόνες και αναμνήσεις, είναι το τρένο! Υπάρχουν μάλιστα κάποια τρένα που μετατρέπουν ένα απλό ταξίδι, μια διαδρομή, σε ανεπανάληπτη εμπειρία. Ιδού τα 25 καλύτερα τρένα παγκοσμίως, για μοναδικές luxury αποδράσεις!Venice Simplon Orient Express (VSOE)Η γνωστότερη διαδρομή του είναι Παρίσι – Κωνσταντινούπολη, αλλά εκτελούνται κι άλλα δρομολόγια που περιλαμβάνουν το Κων/πολη – Βενετία, τη Δρέσδη, την Πράγα, το Παρίσι. Το τρένο με τα ανανεωμένα vintage βαγόνια του 1920, που «πρωταγωνίστησε» στις ιστορίες της Αγκάθα Κρίστι αποτελεί «μύθο» από μόνο του και έναν λόγο για να ταξιδέψετε στην Ευρώπη.Rovos Rail Pride of AfricaΘεωρείται μοναδικό, όχι μόνο λόγο ομορφιάς και πολυτέλειας, αλλά και για το on board σέρβις που προσφέρει. Αν θέλετε να συνδυάσετε την περιπέτεια με την πολυτέλεια, τότε αυτό το σιδηροδρομικό ταξίδι είναι ό,τι πρέπει.Golden EagleΧλιδή και πολυτέλεια. Μόνο έτσι θα μπορούσε κανείς να περιγράψει το τρένο του 2007 με τις απίστευτες σουίτες. Αποτελεί την ιδανική πρόταση για να γνωρίσετε τη Σιβηρία, και ενώνει τη Μόσχα με το Βλαδιβοστόκ. Διαθέτει όλες τις ανέσεις που θα μπορούσε κανείς να ονειρευτεί, δύο βαγόνια εστιατορίων και ένα βαγόνι καθιστικό.Royal ScotsmanΑπό τα πιο αγαπημένα τρένα παγκοσμίως. Μικρό, «οικογενειακό» θα έλεγε κανείς, καθώς χωρά μόνο 36 επιβάτες, με όμορφη διακόσμηση, ζεστά υφάσματα, πολυτελείς ξύλινες επιφάνειες και vintage λεπτομέρειες, το Royal Scotsman θα σας ταξιδέψει στα υψίπεδα της Σκωτίας και θα σας δώσει –μεταξύ άλλων- τη δυνατότητα για γευσιγνωσία ουίσκυ και γεύμα με νοστιμότατο σολωμό.El TranscantabricoΕίναι Ισπανικό και πανέμορφο. Κάθε σουίτα του αποτελεί μισό βαγόνι, καταλαμβάνοντας 129 τ.μ. η καθεμιά. Είναι πολυτελές, διαθέτει εκλεπτυσμένους χώρους και κάνει το ταξίδι ονειρικό. Το Classico χωρά 52 επιβάτες, ενώ το Gran Lujo που εγκαινιάστηκε το 2011, μόνο 28, που θα ζουν ωστόσο μια μοναδική εμπειρία πολυτέλειας.Eastern & Oriental ExpressΤο 1991 η εταιρία Orient Express πήρε το Silver Star από τη Νέα Ζηλανδία, το μετέφερε στη Νοτιοανατολική Ασία και το μετονομάτησε σε Eastern & Oriental Express (E&O). Η αμαξοστοιχία αυτή διανύει 1.262 μίλια διασχίζοντας τη Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία και την Μπαγκόγκ στην Ταϋλάνδη.Danube ExpressΤαξίδια First-Class με δρομολόγια που ξεκινούν, τελειώνουν ή διασχίζουν τη Βουδαπέστη στην Ουγγαρία. Ένα τρένο που αξίζει να βρίσκεται στη λίστα με τα καλύτερα του κόσμου.Deccan OdysseyΤο προσωπικό, το σέρβις, οι παροχές και το φαγητό ήταν πάντοτε εξαιρετικά στο Deccan Odyssey. Το 2003 έγιναν κάποιες αλλαγές στο εσωτερικό (χαλιά, κλινοσκεπάσματα) και έτσι το Deccan Odyssey θεωρείται από τα πιο luxury τρένα.Shangri-La ExpressΔεν θεωρείται luxury, αλλά αυτή τη στιγμή είναι το πιο μοντέρνο τρένο της Κίνας και προσφέρει ασύγκριτα άνετο ταξίδι.Al AndalusΤα βαγόνια του 1920 ανακαινίστηκαν και μπήκαν πάλι σε λειτουργία το 2012. Το Al-Andalus διαθέτει μπαρ, καθιστικό και δύο βαγόνια εστιατορίου, καθώς και all-en suite καμπίνες με art διακόσμηση.Glacier ExpressΤο πιο αργό express τρένο... χρειάζεται 8 ώρες περίπου για να διασχίσει τα 168 μίλια ανάμεσα στα διάσημα ορεινά θέρετρα της Ελβετίας, το Zermatt και το St. Moritz. Διαθέτει όμως τα παλιού τύπου παραδοσιακά παράθυρα που μπορείτε να ανοίξετε για να απαθανατίσετε το φανταστικό ορεινό σκηνικό.Bergen RailwayΤο ταξίδι με το Bergen είναι συγκλονιστικό, καθώς το τρένο περνά 200 τούνελ και περισσότερες από 300 γέφυρες, σε μια διαδρομή συνολικού μήκους 300 μιλίων, που ενώνει τις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Νορβηγίας, το Όσλο με το Μπέργκεν.Flam RailwayΑνακαινίστηκε και εντυπωσιάζει, όχι μόνο με το εσωτερικό του, αλλά κυρίως με τη θέα που προσφέρει, καθώς περνά από φαράγγια, ποτάμια, καταρράκτες, χιονισμένες βουνοκορφές, αγροκτήματα και απότομες πλαγιές.Majarajas’ ExpressΦτιάχτηκε για να είναι το πιο πολυτελές τρένο της Ινδίας. Διαθέτει καμπίνες με μεγάλα παράθυρα, LCD τηλεοράσεις, wi-fi πρόσβαση, αυτόνομη θέρμανση, αλλά και μία Προεδρική Σουίτα που καταλαμβάνει ολόκληρο βαγόνι. Αποτελείται από 22 βαγόνια και χωρά μέχρι 84 επιβάτες.Bernina ExpressΗ εντυπωσιακή γραμμή Bernina ολοκληρώθηκε το 1910. Ξεκινά από το Chur, το St. Moritz ή το Νταβός, περνά τους παγετώνες της Piz Bernina, αποτελώντας την υψηλότερη σιδηροδρομική διάβαση σε όλες τις Άλπεις. Αναρριχείται σε περισσότερα από 7.391 πόδια στο Bernina Pass για να «κατηφορίσει» έπειτα στα 1.408 πόδια στο Τιράνο της Ιταλίας.Golden Pass Panoramic ExpressΕίναι το ελβετικό τρένο με το εξής ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Διαθέτει χώρο 8 θέσεων, ακριβώς πάνω από τον οδηγό της αμαξοστοιχίας, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα να θαυμάσει κανείς το εκπληκτικό ταξίδι και τη θέα, από την πιο προνομιακή θέση.Hiram BinghamΠραγματοποιεί το δρομολόγιο μεταξύ Cusco και Machu Picchu που διαρκεί περίπου 3.5 ώρες, κάθε μέρα εκτός Κυριακής. Διαθέτει βαγόνια 42 θέσεων για να απολαύσετε άριστης ποιότητας Περουβιανό φαγητό, και συγκεκριμένα πρόγευμα στο ταξίδι προς το Μάτσου Πίτσου και δείπνο κατά την επιστροφή στο Κούσκο.Andean ExplorerΑν θέλετε να απολαύσετε ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα, σε υψόμετρο 14.150 ποδιών στη Νότια Αμερική, τότε το Andean Explorer είναι αυτό που αναζητάτε. Η θέα που προσφέρει το τρένο αυτό καθώς ταξιδεύει είναι ασύγκριτη!Blue TrainΈνα από τα πιο πολυτελή τρένα παγκοσμίως, που πραγματοποιεί 8 δρομολόγια μηνιαίως μεταξύ Πρετόριας και Κέιπ Τάουν στην Αφρική. Το ταξίδι διαρκεί 27 ώρες και περιλαμβάνει στάση για τα αξιοθέατα.British PullmanΈνα τρένο ιστορικό που ενώνει το Παρίσι με το Λονδίνο. Ωραίο εσωτερικά, νόστιμο φαγητό, πανέμορφο σκηνικό εξωτερικά.. τι άλλο να ζητήσει κανείς από το ταξίδι με τρένο;Rocky MountaineerΕκτός από τα δρομολόγια που εκτελούσε το συγκεκριμένο τρένο στο Δυτικό Καναδά, πρόσθεσε και διαδρομές στο Σιάτλ και την Ουάσιγκτον των ΗΠΑ, κερδίζοντας έτσι περισσότερους φίλους και μια θέση στη λίστα των καλύτερων τρένων του κόσμου.CanadianΟ ταξιδιώτης του Canadian απολαμβάνει όχι μόνο το κομψό εσωτερικό του και τις παροχές του, αλλά και σέρβις όταν δεν βρίσκεται μέσα σε αυτό, όπως για παράδειγμα ξεχωριστούς χώρους αναμονής στους ενδιάμεσους σταθμούς, προτεραιότητα επιβίβασης κ.ά όμοια.Palace of WheelsΞεκίνησε τη λειτουργία του το 1982 και ήταν το πρώτο hotel train της Ινδίας. Δεν θεωρείται ότι πληρεί τα στάνταρ του luxury, αλλά συγκριτικά με άλλα τρένα της Ινδίας, ψηφίζεται ότι πρέπει να περιλαμβάνεται στη λίστα με τα ωραιότερα τρένα, εξαιτίας του ιδιαίτερου εσωτερικού του.SunlanderΟ καλύτερος τρόπος να δει ο ταξιδιώτης τις ομορφιές της Αυστραλίας (Great Barrier Reef, Kuranda Scenic Railway, νησιά Fraser and Whitsundays), καθώς τις συνδέει όλες μεταξύ τους. Συνολικά, το ταξίδι στην ανατολική ακτή του Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, από το Brisbane ως το Cairns, διαρκεί 32 ώρες και η διαδρομή, όσο και οι στάσεις, αξίζουν όσο τίποτε!Indian PacificΣυνδέει το Περθ της Αυστραλίας με το Σίδνευ, μέσω Αδελαϊδας, διανύοντας απόσταση 2.704 μιλίων. Το ταξίδι διαρκεί 3 νύχτες. Πρόκειται για το τρένο που επιλέγουν και οι Αυστραλοί για να μετακινηθούν στις διακοπές τους.GhanΧρειάστηκαν πολλά χρόνια για να ολοκληρωθεί η σιδηροδρομική γραμμή, προσδίδοντας στο τρένο αυτό μια ξεχωριστή ιστορία. Τώρα το Ghan χρειάζεται 48 ώρες για να ταξιδέψει από την Αδελαϊδα στο Ντάργουιν, προσφέροντας luxury σέρβις.Royal Canadian PacificΜόνο 30 άτομα μπορούν να ταξιδέψουν «βασιλικά», όπως λέει και το όνομά του. Το Royal Canadian Pacific διαθέτει εστιατόρια 5 αστέρων, ανοιχτούς χώρους για να θαυμάσετε τη θέα, διάφορα σαλονάκια και ευρύχωρες καμπίνες με όλες τις ανέσεις. Τα μουσικά events που λαμβάνουν χώρα κάνουν το ταξίδι ακόμα πιο ευχάριστο..touristorama.comsidirodromikanea.blogspot.com