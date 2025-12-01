2025-12-01 07:39:02
Οι Βουλγαρικοί Κρατικοί Σιδηρόδρομοι ( BDZ ) φέρνουν εορταστική διάθεση αυτές τις γιορτές με μια σειρά από ειδικά χριστουγεννιάτικα ταξίδια με ατμομηχανή σε όλη τη Βουλγαρία. Τα θεματικά τρένα θα λειτουργούν σε δύο διαδρομές: Σόφια - Μπάνκια - Σόφια και Γκόρνα Οριαχόβιτσα - Βέλικο Τάρνοβο - Γκόρνα Οριαχόβιτσα. novinite.comΚάθε τρένο θα διαθέτει τρία στολισμένα επιβατικά βαγόνια και ένα ρετρό sidirodromikanea
