2025-11-25 06:37:13
Φωτογραφία για Τριήμερη απεργία παραλύει το Βέλγιο: Τρένα ακινητοποιημένα, αεροσκάφη καθηλωμένα και σχολεία κλειστά
Η κυβέρνηση προωθεί μέτρα λιτότητας για εξοικονόμηση 10 δισ. ευρώ έως το 2030.Τρένα ακινητοποιημένα, αεροσκάφη καθηλωμένα στο έδαφος, βρεφονηπιακοί σταθμοί κλειστοί... το Βέλγιο ετοιμάζεται σήμερα για τρεις ημέρες εθνικής απεργίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης του Μπαρτ Ντε Βεβέρ, δημοσιονομικού χαρακτήρα, που συνδικαλιστικές οργανώσεις χαρακτηρίζουν «κατεδάφιση» sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γερμανός μηχανοδηγός τρένου φέρεται να οδήγησε μεθυσμένος στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γερμανός μηχανοδηγός τρένου φέρεται να οδήγησε μεθυσμένος στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
Συντάξεις: Tι αναδρομικά επιστρέφονται στους συνταξιούχους και για ποιες περικοπές [αναλυτικοί πίνακες]
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Συντάξεις: Tι αναδρομικά επιστρέφονται στους συνταξιούχους και για ποιες περικοπές [αναλυτικοί πίνακες]
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Βέλγιο: 418.000 επιβάτες εγγράφηκαν στο Train+ pass τον πρώτο μήνα.
Βέλγιο: 418.000 επιβάτες εγγράφηκαν στο Train+ pass τον πρώτο μήνα.
Τα εμπορευματικά τρένα Κίνας-Ευρώπης τροφοδοτούν τη διασύνδεση και την παγκόσμια οικονομία
Τα εμπορευματικά τρένα Κίνας-Ευρώπης τροφοδοτούν τη διασύνδεση και την παγκόσμια οικονομία
Πώς τα μαγνητικά τρένα τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα και η τεχνολογία πίσω από αυτά.
Πώς τα μαγνητικά τρένα τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα και η τεχνολογία πίσω από αυτά.
Χατζηδάκης: Το φθινόπωρο του 2026 η νέα σιδηροδρομική γραμμή και σύγχρονα τρένα
Χατζηδάκης: Το φθινόπωρο του 2026 η νέα σιδηροδρομική γραμμή και σύγχρονα τρένα
Σε σχέση με το ΙΒ στα δημόσια σχολεία
Σε σχέση με το ΙΒ στα δημόσια σχολεία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Οι επιβάτες του προαστιακού σιδηροδρόμου της Αθήνας διαμαρτύρονται για την αλλαγή του πρωινού δρομολογίου
Οι επιβάτες του προαστιακού σιδηροδρόμου της Αθήνας διαμαρτύρονται για την αλλαγή του πρωινού δρομολογίου
Αναβάλλεται η επίσκεψη Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη για τον Προαστιακό.
Αναβάλλεται η επίσκεψη Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη για τον Προαστιακό.
Οι Αποκαλύψεις πάνε στο «5X5» CELEBRITY
Οι Αποκαλύψεις πάνε στο «5X5» CELEBRITY
Στο OPEN η νέα βάση του Κοκλώνη: Η Barking Well αλλάζει έδρα
Στο OPEN η νέα βάση του Κοκλώνη: Η Barking Well αλλάζει έδρα
Η Ελένη Τσολάκη και στην prime time του ΑΝΤ1
Η Ελένη Τσολάκη και στην prime time του ΑΝΤ1