O Όμιλος Επιχειρήσεων ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης διοργανώνει διαδικτυακά, στις 12 και 13 Μαρτίου 2022, την 9η Επαγγελματική του Διημερίδα με θέμα «Το φαρμακείο μπροστά σε μια νέα κανονικότητα», υπό την αιγίδα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Η φετινή Διημερίδα του ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης είναι προσανατολισμένη σε επίκαιρα θέματα κατανόησης και προσαρμογής του φαρμακείου στη νέα κανονικότητα, αλλά και αξιοποίησης των ευκαιριών που δημιουργεί η νέα εποχή.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα της Διημερίδας χωρίζεται σε τρεις ενότητες:

Ενότητα Ι: «Η προσφορά του φαρμακείου στη διαχείριση και αντιμετώπιση της πανδημίας»

Προσφώνηση - συντονισμός: Διονύσιος Ευγενίδης, πρόεδρος Δ.Σ. Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης

«Η προσφορά του φαρμακείου στη διαχείριση και αντιμετώπιση της πανδημίας» με ομιλητή τον κ. Αθανάσιο Εξαδάκτυλο, πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων

Προσφώνηση - συντονισμός: Σπύρος Νικολαΐδης, γενικός γραμματέας Δ.Σ. Ομίλου Επιχειρήσεων ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης







«Κυβερνο-Βιοασφάλεια και αναδυόμενες παγκόσμιες απειλές ως νέες προκλήσεις για τα φαρμακεία» με ομιλητή τον κ. Αθανάσιο Μποζίνη, διεθνολόγο – οικονομολόγο, επίκουρο καθηγητή «Παγκόσμιας Πολιτικής Οικονομίας και Νέων Τεχνολογιών – Βιοασφάλειας», Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

«COVID 19 και Ξηροφθαλμία», με ομιλητή τον κ. Δημήτριο Μικρόπουλο, χειρουργό οφθαλμίατρο, διδάκτορα ΑΠΘ

«Νέος πρωτότυπος συνδυασμός Παρακεταμόλης 500mg & Ιβουπροφαίνης 150mg σε 1 μόνο δισκίο, για 1η φορά στην Ελλάδα. Gopain από την ELPEN» με ομιλητή τον κ. Θανάση Λουτριώτη,

medical advisor ELPEN

«ΟΦΕΤ: Εξελίξεις και καινοτόμες προτάσεις του Ομίλου για τη σύγχρονη φαρμακευτική φροντίδα» με ομιλήτρια Αγγελική Ζακούλα, pharmacist, MSc, product manager OTC / Medico-Marketing Specialist







Ενότητα ΙΙ: «Νέες τάσεις σε φαρμακευτική φροντίδα και υπηρεσίες: διαχείριση χρόνου, χώρου και γνώσεων»

Προσφώνηση - συντονισμός: Σπύρος Νικολαΐδης, γενικός γραμματέας του Δ.Σ. του Ομίλου Επιχειρήσεων ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης

«2 χρόνια πανδημία: Η επόμενη μέρα για το Φαρμακείο» με ομιλητή τον κ. Αλέξανδρο Δεληκούρα, σύμβουλο επιχειρήσεων PhD MBA

«Marketing Back to Basics (Case Studies για Φαρμακοποιούς)» με ομιλήτρια την κυρία Ντανιέλα Μάλο, Marketing manager ΒΙΑΝ ΑΕ, πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Φαρμακευτικού Management (ΕΕΦαΜ), M.Sc. Marketing and Communication with New Technologies

«Long Covid Syndrom» με ομιλητή τον κ. Συμεών Μεταλλίδη, αναπληρωτή καθηγητή Παθολογίας - Λοιμωξιολογίας ΑΠΘ, υπεύθυνο του κέντρου αναφοράς για τον κορονοϊό στο ΑΧΕΠΑ

Παρουσίαση καινοτομιών του ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης από τους κ.κ. Λάζαρο Φαρσάκη, πρόεδρο Δ.Σ. του Ομίλου Επιχειρήσεων ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης, και Σπύρο Νικολαΐδη, γενικό γραμματέα Δ.Σ. Ομίλου Επιχειρήσεων ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης

Ενότητα ΙΙΙ: «Προκλήσεις για το φαρμακείο του μέλλοντος»

«Τα φαρμακεία στην ψηφιακή εποχή: σύγχρονα digital εργαλεία» με ομιλήτρια την κυρία Ειρήνη Μπούχλια, Managing director, MMS ADVERTISING

«Ο Φαρμακοποιός αποτελεσματικός Μάνατζερ που φλερτάρει με Ηγέτη. Ο δεκάλογος που υπερνικά τον μονόλογο» με ομιλητή τον κ. Πάνο Αλμυράντη, γενικό διευθυντή του Grand Hyatt Athens και αντιπρόεδρο του European Hotel Managers Association

«Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας» με ομιλητή τον κ. Γιώργο Καλπακίδη, διευθυντή Ιδιωτικής Ετικέτας Ελλάδος της FARCOM

«Σύστημα διαχείρισης ατοπικού δέρματος – Bepanthene Eczema & Bepanthene Sensidaily» με ομιλήτρια την κυρία Αλίκη Ζέρβα, υπεύθυνη Ιατρικών Υποθέσεων, Consumer Health, Bayer Hellas

«Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη στην αντιμετώπιση του οξέος πόνου» με ομιλητή τον κ. Δημήτριο Αν. Αποστολίδη, ειδικό παθολόγο Msc

Στρογγυλό τραπέζι «Οι Συνεταιρισμοί Φαρμακοποιών μπροστά στη “νέα κανονικότητα” των φαρμακείων», στο οποίο θα συμμετέχουν οι κ.κ. Λάζαρος Φαρσάκης, πρόεδρος Δ.Σ. του Ομίλου Επιχειρήσεων ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης, Σπύρος Νικολαΐδης, γενικός γραμματέας Δ.Σ. του Ομίλου Επιχειρήσεων ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης, και Θανάσης Μουχτής, γενικός διευθυντής Ομίλου ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ.

