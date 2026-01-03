





Η ηθοποιός

Αλεξάνδρα Ούστα αναλαμβάνει το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, στις 14:45, στην ΕΡΤ1, την παρουσίαση της πρώτης εκπομπής του «Μαμά – δες» για το 2026 και μοιράζεται το δικό της ταξίδι μητρότητας με την έλευση του γιου της, Αύγουστου.







Η Αλεξάνδρα υποδέχεται την ψυχοπαιδαγωγό δρ Δανάη Δεληγεώργη και μιλούν για τον γονικό έλεγχο και το πόσο υπερβολικοί μπορεί να γίνουν κάποιες φορές οι γονείς στον τομέα αυτόν, ενώ προτείνει λύσεις για το πώς να ασκούν οι γονείς έλεγχο με λογική και αποτελεσματικότητα, χωρίς όμως να χάνεται η ισορροπία.







Στη συνέχεια, η Αλεξάνδρα Ούστα συναντά τη θεατρολόγο – ηθοποιό, Μαρία Μπαλούτσου, και συζητούν για το πότε μπορούν τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με την Τέχνη, αλλά και για το αν η υπερδραστηριότητα, που εντάσσουμε στη ζωή τους, φέρνει τελικά αντίθετα αποτελέσματα.







Τέλος, συναντά τον σύζυγό της Γιάννη Σαρακατσάνη για μια συνέντευξη-εξομολόγηση, με σημείο αναφοράς τον γιο τους και την κοινή καθημερινότητά τους. Ο Γιάννης Σαρακατσάνης αναφέρεται στο πώς καταφέρνει να συνδυάζει το απαιτητικό πρόγραμμά του με την πατρότητα, αλλά και το πώς είναι ο ίδιος ως μπαμπάς.

Πηγή: tvnea.com