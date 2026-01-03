2026-01-03 09:32:40
Φωτογραφία για Μαμά-δες: Αυτή είναι η ηθοποιός που αναλαμβάνει αυτό το Σάββατο την παρουσίαση της εκπομπής



Η ηθοποιός

Αλεξάνδρα Ούστα αναλαμβάνει το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, στις 14:45, στην ΕΡΤ1, την παρουσίαση της πρώτης εκπομπής του «Μαμά – δες» για το 2026 και μοιράζεται το δικό της ταξίδι μητρότητας με την έλευση του γιου της, Αύγουστου.



Η Αλεξάνδρα υποδέχεται την ψυχοπαιδαγωγό δρ Δανάη Δεληγεώργη και μιλούν για τον γονικό έλεγχο και το πόσο υπερβολικοί μπορεί να γίνουν κάποιες φορές οι γονείς στον τομέα αυτόν, ενώ προτείνει λύσεις για το πώς να ασκούν οι γονείς έλεγχο με λογική και αποτελεσματικότητα, χωρίς όμως να χάνεται η ισορροπία.



Στη συνέχεια, η Αλεξάνδρα Ούστα συναντά τη θεατρολόγο – ηθοποιό, Μαρία Μπαλούτσου, και συζητούν για το πότε μπορούν τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με την Τέχνη, αλλά και για το αν η υπερδραστηριότητα, που εντάσσουμε στη ζωή τους, φέρνει τελικά αντίθετα αποτελέσματα.



Τέλος, συναντά τον σύζυγό της Γιάννη Σαρακατσάνη για μια συνέντευξη-εξομολόγηση, με σημείο αναφοράς τον γιο τους και την κοινή καθημερινότητά τους. Ο Γιάννης Σαρακατσάνης αναφέρεται στο πώς καταφέρνει να συνδυάζει το απαιτητικό πρόγραμμά του με την πατρότητα, αλλά και το πώς είναι ο ίδιος ως μπαμπάς.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΣΑ ΤΗΣ Α.Ι.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΣΑ ΤΗΣ Α.Ι.
Το MEGA και το 2025 είχε κυρίαρχη θέση στην ενημέρωση
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το MEGA και το 2025 είχε κυρίαρχη θέση στην ενημέρωση
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
TO ANDROID ΜΕ ΤΕΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΡΗΣΤΗ
TO ANDROID ΜΕ ΤΕΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΡΗΣΤΗ
Αυτό είναι ίσως το πιο άνετο τρένο σε όλη την Ιαπωνία χάρη στα ποδόλουτρα με θερμές πηγές που διαθέτει!
Αυτό είναι ίσως το πιο άνετο τρένο σε όλη την Ιαπωνία χάρη στα ποδόλουτρα με θερμές πηγές που διαθέτει!
Γιάννης Τσιμιτσέλης: Γι αυτό είπε «ναι» στην παρουσίαση της εκπομπής Όπου υπάρχει Ελλάδα
Γιάννης Τσιμιτσέλης: Γι αυτό είπε «ναι» στην παρουσίαση της εκπομπής Όπου υπάρχει Ελλάδα
Αυτή είναι η νέα σειρά που θα κάνει πρεμιέρα στο MAK TV
Αυτή είναι η νέα σειρά που θα κάνει πρεμιέρα στο MAK TV
Τι ανακοίνωσε το OPEN για τον
Τι ανακοίνωσε το OPEN για τον " Πιο Αδύναμο Κρίκο"; - Αυτή είναι και επίσημα η παρουσιάστρια
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
5 πολυτελή τρένα που είναι από τα πιο ακριβά στον κόσμο
5 πολυτελή τρένα που είναι από τα πιο ακριβά στον κόσμο
Τραγωδία: Τέσσερις νεκροί όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε τρένο σε σιδηροδρομική διάβαση στην Ουγγαρία
Τραγωδία: Τέσσερις νεκροί όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε τρένο σε σιδηροδρομική διάβαση στην Ουγγαρία
Τα τρένα «Ακρόπολις Εξπρές» και «Ελλάς Εξπρές» στα εφηβικά μου χρόνια.
Τα τρένα «Ακρόπολις Εξπρές» και «Ελλάς Εξπρές» στα εφηβικά μου χρόνια.
Τον Μάρτιο ξεκινάει η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ξεκαθαρίζει το τοπίο για τα πολιτικά πρόσωπα.
Τον Μάρτιο ξεκινάει η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ξεκαθαρίζει το τοπίο για τα πολιτικά πρόσωπα.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΟΥΦΑΔΙΚΑ ΤΩΝ 80'S ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΑΠΟ STRANGER THINGS
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΟΥΦΑΔΙΚΑ ΤΩΝ 80'S ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΑΠΟ STRANGER THINGS