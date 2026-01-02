2026-01-02 16:38:07
Φωτογραφία για Τον Μάρτιο ξεκινάει η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ξεκαθαρίζει το τοπίο για τα πολιτικά πρόσωπα.
Νωρίτερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, ενώ τους επόμενους μήνες.Όπως επισημαίνει σε σχετικό του ρεπορτάζ το larissanet.gr σύντομα εκτιμάται να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τη δίωξη πολιτικών προσώπων που παραπέμφθηκαν στο Δικαστικό Συμβούλιο από τηνΒουλή.Οι κατηγορούμενοι για το δυστύχημα στα Τέμπη είναι 36 ενώ sidirodromikanea
