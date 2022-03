Εδώ και μήνες, οι Xbox κονσόλες έχουν λάβει ένα νέο χαρακτηριστικό που η κοινότητα ζητούσε από όταν το Xbox One έκανε το ντεμπούτο του το 2013, αλλά σχεδόν κανείς δεν το κατάλαβε!

Αναλυτικότερα, μέσα από μια ενημέρωση που κυκλοφόρησε πέρυσι, η Microsoft αναβάθμισε το Energy Saver mode των Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S και Xbox Series X. Πλέον οι κονσόλες μπορούν να κατεβάζουν ενημερώσεις λογισμικού και παιχνιδιών ακόμη και σε αυτή τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, χωρίς να χρειάζεται να παραμένουν διαρκώς σε αδράνεια με το Instant On mode.













Περισσότερα: unboxholics

