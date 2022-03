Το συγκλονιστικό περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας στην περιοχή Κουρενίφκα που στο Κίεβο.Ένας πύραυλος έπεσε σε περιοχή του Κιέβου με αποτέλεσμα να έχουν υποστεί καταστροφές κτίρια αλλά και ένα τραμ να έχει διαλυθεί.Σοκραριστική η στιγμή που ένας πολίτης που περπατά στην πλατεία, γυρίζει και κοιτάει στον ουρανό ακούγοντας τον πύραυλο να έρχεται.Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, υπάρχει ένας νεκρός και 6 τραυματίες.«Μόλις τώρα, θραύσματα βλήματος έπεσαν στο δρόμο στην Kurenivka. Ένα άτομο σκοτώθηκε και έξι τραυματίστηκαν. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο. Το τρόλεϊ, που ήταν χωρίς επιβάτες, καταστράφηκε ολοσχερώς. Παράθυρα, κατεστραμμένα μπαλκόνια γειτονικών σπιτιών και εμπορικές εγκαταστάσεις στους πρώτους ορόφους υπέστησαν υλικές ζημιές».

