Φωτογραφία για Βασιλικά εγκαίνια για νέο σταθμό τραμ-τρένων στη Νότια Ουαλία - Ο Βασιλιάς Κάρολος Γ΄ στην καμπίνα ενός νέου τραμ-τρένου.
Ο νέος σταθμός στο Taff's Well για το μετρό της Νότιας Ουαλίας έλαβε βασιλική έγκριση την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, όταν εγκαινιάστηκε επίσημα από την Αυτού Μεγαλειότητα, Βασιλιά Κάρολο Γ΄.railadvent.co.ukΤριάντα έξι νέα τραμ-τρένα θα σταθμευτούν και θα συντηρηθούν στον σταθμό , η κατασκευή των οποίων κόστισε 100 εκατομμύρια λίρες και παρέχει θέσεις εργασίας σε πάνω από 400 υπαλλήλους.Αναμένεται να sidirodromikanea
