Ο πόλεμος στην Ουκρανία δίνει έναν νέο ρόλο στο Αζερμπαϊτζάν για την ΕυρώπηΜε τη Ρωσία τώρα υπό κυρώσεις και τα λιμάνια απρόσιτα, η κύρια σιδηροδρομική διαδρομή από την Κίνα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μετατοπιστεί νότια στην διαδρομή μέσω της Κασπίας Θάλασσας.Εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα σε αυτή τη διαδρομή, η οποία εξέρχεται από το Καζακστάν στο λιμάνι της Κασπίας Aqtau και στη συνέχεια διασχίζει την Κασπία Θάλασσα στο λιμάνι Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, όπου μπορεί στη συνέχεια να επανενώσει τα σιδηροδρομικά δίκτυα προς την Τουρκία και τη Μαύρη Θάλασσα, με πρόσθετη πρόσβαση σε λιμάνια με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Η επίλυσή των προβλημάτων σε αυτή την διαδριμή βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με την ΕΕ και την Κίνα να εργάζονται από κοινού για την κατασκευή βελτιωμένων σιδηροδρομικών συνδέσεων μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ.Ήταν η άφιξη του πρώτου μπλοκ τρένου προς την Ευρώπη μέσω της Κασπίας, με ψηφιοποιημένα δελτία φορτίου, που περιείχαν εμπορευματοκιβώτια 50, 40 ποδιών, που έφτασε στο Αζερμπαϊτζάν από την Κίνα. Υπήρχαν τεχνικές δυσκολίες, τις οποίες η εμπειρία θα έπρεπε να βοηθήσει να αναδειχθούν και να επιλυθούν. Υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω των κακών καιρικών συνθηκών στην Κασπία, που μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετική κατηγορία σιδηροδρομικών πλοίων μεταφοράς φορτίου που πρέπει να αναπτυχθούν στη διαδρομή. Τα εμπορευματοκιβώτια παραδόθηκαν στο Μπακού με το τροφοδοτικό πλοίο « Καραμπάχ », που ανήκει στην Caspian Shipping Company του Αζερμπαϊτζάν.Τακτικές αποστολές εμπορευματοκιβωτίων blockchain θα πραγματοποιούνται από την Κίνα προς το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία και την Τουρκία, σύμφωνα με συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών του Αζερμπαϊτζάν και της κινεζικής Xian Free Trade Port Construction and Operation Co, κατά τη διάρκεια του 2022.Η συνεργασία του Αζερμπαϊτζάν με κινεζικές εταιρείες απέκτησε ευρύτερο πεδίο μετά τη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα των μεταφορών-διαμετακόμισης, η οποία επιτεύχθηκε στο Πεκίνο με την Αζερμπαϊτζάν Railways CJSC στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Belt and Road.viadiplomacy.grsidirodromikanea.blogspot.com