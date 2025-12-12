2025-12-12 15:06:49

Μια εξαιρετικά δυσάρεστη αποκάλυψη έκανε το πρωί της Παρασκευής η Ανθή Βούλγαρη μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega». Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια γνωστοποίησε ότι φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται η ίδια μαζί με το παιδί της αλλοιώθηκαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης και διακινήθηκαν στο διαδίκτυο χωρίς την άδειά της.



«Βρέθηκα στη φωταγώγηση του Δέντρου του Πειραιά και είχαμε πάρει μαζί και τον μικρό, χωρίς φυσικά να δείξουμε το πρόσωπό του. Παρ’ όλα αυτά, έχουν πάρει εμένα και τον Κώστα, μας έχουν τοποθετήσει σε διάφορα τοπία και στο σώμα του παιδιού έχουν βάλει το πρόσωπο άλλου μωρού.



Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα και θα κινηθώ νομικά. Φαντάσου τι θα μπορούσε να συμβεί αν είχα δείξει το πρόσωπο του παιδιού και πού θα μπορούσε να “παίξει” αυτή η εικόνα. Το λέω για να προσέχετε, γιατί είναι πολύ σοβαρό», δήλωσε η Ανθή Βούλγαρη.



Πηγή: tvnea.com



