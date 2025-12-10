2025-12-10 14:11:11

Περισσότερες από 27 εκατομμύρια μετακινήσεις έχουν πραγματοποιηθεί με το μετρό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικό Μετρό και της ΤΗΕΜΑ.cnn.grΟι συρμοί που μπήκαν στις ράγες στις 30 Νοεμβρίου 2024 έχουν διανύσει ήδη 1,5 εκατομμύριο χιλιόμετρα, με τις δύο εταιρείες να παρουσιάζουν τα δεδομένα μέσα από επετειακό βίντεο που δημιουργήθηκε για τον έναν χρόνο λειτουργίας του μέσου. Το Μετρό sidirodromikanea

