Όλα είναι πλέον έτοιμα για το reunion του “Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά”, που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά γεγονότα της χρονιάς στο MEGA.

Το βράδυ της Τετάρτης, στον αέρα του Μεγάλου Καναλιού προβλήθηκε το πρώτο teaser της πολυαναμενόμενης επιστροφής της θρυλικής κωμωδίας που δημιούργησε ο Γιώργος Καπουτζίδης, η οποία έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 2005 και αγαπήθηκε όσο λίγες.

Στα λίγα – αλλά άκρως χαρακτηριστικά – δευτερόλεπτα του teaser, βλέπουμε την εμβληματική πεντάδα των πρωταγωνιστών να εισβάλλει στο πλατό πιασμένη χέρι-χέρι, έτοιμη να συναντήσει το κοινό. Ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Σμαράγδα Καρύδη, ο Αργύρης Αγγέλου, η Αγγελική Λάμπρη και η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου ξαναβρίσκονται στο ίδιο σκηνικό, 20 χρόνια μετά, προκαλώντας συγκίνηση και ενθουσιασμό στους φανατικούς τηλεθεατές.

Το MEGA ετοιμάζει μια τηλεοπτική επιστροφή που ήδη κάνει αίσθηση — και το πρώτο teaser είναι μόνο η αρχή.



Πηγή: tvnea.com
