Στην κατανυκτική ατμόσφαιρα και τη μυσταγωγία της Μεγάλης Εβδομάδας μάς μεταφέρει η ΕΡΤ προσαρμόζοντας το πρόγραμμα της ΕΡΤ1, της ΕΡΤ2 και της ΕΡΤ3, από τις 17 έως τις 22 Απριλίου 2022, στο πνεύμα των ημερών με ειδικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ, συναυλίες κλασικής και θρησκευτικής μουσικής, κινηματογραφικές ταινίες, αλλά και σειρές.ΕΡΤ1ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 20/04/2022Μουσικές που θα μας μυήσουν στην κατανυκτική ατμόσφαιρα της Μεγάλης Εβδομάδας έρχονται στο «Μουσικό Κουτί», τη Μεγάλη Τετάρτη, στις 22:00. Ο Νίκος Πορτοκάλογλου και η Ρένα Μόρφη υποδέχονται τον μοναχικό τροβαδούρο Λουδοβίκο των Ανωγείων, που αφηγείται με το μαντολίνο του μελαγχολικά παραμύθια, καθώς και τη χαρισματική ερμηνεύτρια Μόρφω Τσαϊρέλη. Στην παρέα έρχεται και η Ιφιγένεια Ιωάννου, η μουσικός που συγκινεί το κοινό με το κανονάκι της.Ο Λουδοβίκος των Ανωγείων καθηλώνει με την ερμηνεία του στο τρυφερό «Ποιο το χρώμα της αγάπης» και τη θλιμμένη μαντινάδα για τη «Μάνα», ενώ η Μόρφω Τσαϊρέλη με την «Τέτοια παράξενη ομορφιά» μαγεύει με τη φωνή της.Τα μοιρολόγια και οι μαντινάδες της Κρήτης συναντούν τα τραγούδια και τις μουσικές του Μάνου Χατζιδάκι και του Νίκου Γκάτσου σε μια μοναδική βραδιά.ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 21/04/2022Τη βραβευμένη μίνι σειρά 2 επεισοδίων, «Η Βίβλος: Ιωσήφ» (The Bible: Joseph), συμπαραγωγής Ιταλίας-Γερμανίας-ΗΠΑ 1994, θα παρακολουθήσετε τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή, στις 16:00.Η ιστορία του Ιωσήφ, που πουλήθηκε ως σκλάβος στους Αιγύπτιους από τ’ αδέρφια του, καθώς ζήλευαν τις προφητικές του ικανότητες και την αδυναμία που του είχε ο πατέρας τους.Η σειρά, που γυρίστηκε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 1994 στην έρημο του Μαρόκου, κέρδισε το Βραβείο ΕΜΜΥ στην κατηγορία «Καλύτερη Μίνι Σειρά» το 1995.Σκηνοθεσία: Ρότζερ Γιανγκ. Παίζουν: Μπεν Κίνγκσλεϊ, Πολ Μερκούριο, Μάρτιν Λαντάου, Λέσλι Αν Γουόρεν, Μόνικα Μπελούτσι, Ντομινίκ Σαντά.ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/04/2022Την τηλεταινία «Η Βίβλος: Γένεση» (The Bible: Genesis, The Creation and the Flood), συμπαραγωγής Ιταλίας-Γερμανίας 1994, σε σκηνοθεσία Ερμάνο Όλμι, με πρωταγωνιστή τον εξαιρετικό Ομέρο Αντονούτι, θα παρακολουθήσετε στις 13:00.Στη «Γένεση», που γυρίστηκε στα βουνά του Μαρόκου, παρακολουθούμε την ιστορία της Δημιουργίας, την Πτώση του Ανθρώπου και τον Μεγάλο Κατακλυσμό.To ιστορικό δράμα «Ο Υιός του Θεού» (Son of God), παραγωγής ΗΠΑ 2014, θα παρακολουθήσετε στις 22:00.Η ιστορία της ζωής του Ιησού από την ταπεινή Γέννησή του μέσα από τις διδασκαλίες, τη Σταύρωση και την Ανάσταση.Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Σπένσερ. Πρωταγωνιστούν: Ντιόγκο Μοργκάντο, Ρόμα Ντάουνι, Γκρεγκ Χικς, Άντριαν Σίλερ, Άμπερ Ρόουζ Ρίβα, Ντάργουιν Σο κ.ά.ΕΡΤ2ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 17/04/2022Στις 08:00, μεταδίδεται η Θεία Λειτουργία, σε απευθείας σύνδεση με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών.Τα μοναστήρια της Άρτας παρουσιάζει η σειρά ντοκιμαντέρ «Φωτεινά Μονοπάτια», στις 10:30. Συγκεκριμένα, η Ελένη Μπιλιάλη επισκέπτεται την Ιερά Μονή Ροβέλιστα, καθώς και το ιστορικό Μοναστήρι του Σέλτσου. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο μιλούν η Βαρβάρα Παπαδοπούλου (Δρ. Αρχαιολόγος – Διευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας), ο Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος, ο Δημήτριος Γιαννούλης (Δρ. Αρχαιολόγος – Θεολόγος), ο Θεόδωρος Γούσιας (πρόεδρος Τοπικής Διοίκησης Άρτας) και ο Χρήστος Καπερώνης (πρόεδρος Αδελφότητας Πηγιωτών Άρτας).Στις 19:00, θα παρακολουθήσετε την Ακολουθία του Νυμφίου, σε απευθείας σύνδεση με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών.Το επεισόδιο με τίτλο «Κυριακή των Βαΐων», από τη σειρά εκπομπών «Επικράνθη», μεταδίδεται στις 21:30. Σκοπός της εκπομπής είναι η ανάδειξη του ανεξάντλητου πλούτου της ορθόδοξης εκκλησιαστικής μας μουσικής μέσα από τις φωνές του γνωστού μας σημαντικού Θρακιώτη παραδοσιακού τραγουδιστή Χρόνη Αηδονίδη, ο οποίος, ως γνωστόν, είναι και ψάλτης, της συνεργάτιδάς του, επίσης ψάλτριας, Νεκταρίας Καραντζή και του διακεκριμένου ψάλτη Δημήτρη Βερύκιου.Επίσης, σκοπός της εκπομπής είναι να μας μεταφέρει, μέσα από λόγια και ήχους, στο πένθιμο κλίμα των ημερών αλλά και στην αναστάσιμη χαρά, να μας δώσει δηλαδή μια μικρή γεύση από την «πίκρα» των Παθών του Χριστού, από την «πίκρα» του Άδη, αλλά και από την Ανάσταση και γι’ αυτό και ο τίτλος: «Επικράνθη».Συγκινητικά αναγνώσματα της Μεγάλης Εβδομάδας απαγγέλλουν ο Γρηγόρης Βαλτινός και η Κοραλία Καράντη.ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18/04/2022Τη σειρά ντοκιμαντέρ «Τα μοναστήρια της Ευρώπης» (Monasteres d’ Europe), παραγωγής Γαλλίας 2018, που αφηγείται την πορεία του πνευματικού κόσμου στην Ευρώπη, θα παρακολουθήσετε από τη Μεγάλη Δευτέρα ώς τη Μεγάλη Πέμπτη, στις 16:00, και τη Μεγάλη Παρασκευή, στις 15:05.Η Ευρώπη, από τον Ατλαντικό Ωκεανό ώς τα Ουράλια Όρη, είναι διαποτισμένη από την Ιστορία και τον Χριστιανισμό. Από την Ιρλανδία μέχρι τη Ρωσία, μοναστικές κοινότητες μάς προσκαλούν στα άδυτα του δικού τους κόσμου για να τους γνωρίσουμε και να ανακαλύψουμε τους πολύτιμους θησαυρούς τους.Την Πασχαλινή συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας, με τίτλο «To Πάθος», θα παρακολουθήσετε στις 17:00.Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τη μουσική διεύθυνση του διεθνούς φήμης καταξιωμένου μαέστρου Γιώργου Πέτρου, ερμηνεύει έργα J. Haydn και W.A. Mozart σε μια κατανυκτική συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας».Σολίστ: Μυρσίνη Μαργαρίτη (σοπράνο), Μαίρη Έλεν Νέζη (μέτζο σοπράνο), Βασίλης Καβάγιας (τενόρος), Πέτρος Μαγουλάς (μπάσος).Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως τη Μεγάλη Τετάρτη στις 18:45, τη Μεγάλη Πέμπτη στις 18:30, τη Μεγάλη Παρασκευή στις 14:45, και το Μεγάλο Σάββατο στις 11:30, η Έλλη Λαμπέτη διαβάζει αποσπάσματα των Ιερών Ευαγγελίων για τη Μεγάλη Εβδομάδα.Πρόκειται για ένα σπάνιο ντοκουμέντο έξι εκπομπών, παραγωγής 1979, που σκηνοθέτησε ο Παντελής Βούλγαρης, στις οποίες η αξέχαστη ηθοποιός διαβάζει αποσπάσματα από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον και απαγγέλλει ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας.Στις 19:00, μεταδίδεται η Ακολουθία του Νυμφίου, σε απευθείας σύνδεση με τον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Βουλιαγμένης.Το επεισόδιο με τίτλο «Χαμένα στη μετάφραση» (Lost in translation), θα παρακολουθήσετε από την ιστορική σειρά ντοκιμαντέρ «Αποκαλύπτοντας τα μυστικά της Βίβλου» (Bible Secrets Revealed), παραγωγής ΗΠΑ 2013, στις 21:00.Πόσα ξέρετε στα αλήθεια για τη Βίβλο; Λέγεται ότι είναι ένα από τα παλαιότερα βιβλία στον κόσμο. Έχει αλλάξει; Αν ναι, γιατί;Μια αξιοθαύμαστη διαδρομή στον χρόνο, μέσα από 6 επεισόδια που ρίχνουν φως στα σκοτάδια της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, ερευνώντας απόκρυφες πτυχές τους και απαντώντας σε μεγάλα ερωτήματα των θρησκειών και του κόσμου.Το επεισόδιο «Χαμένα στη μετάφραση» εξετάζει, μεταξύ άλλων, τα εξής: Είναι πιθανόν ο Μωυσής να μην έγραψε τα πρώτα πέντε βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης; Θα μπορούσε ο Δαβίδ να μην είναι ο πραγματικός δολοφόνος του Γολιάθ; Ήταν τα τέσσερα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης που αποδόθηκαν στον Ματθαίο, τον Μάρκο, τον Λουκά και τον Ιωάννη, γραμμένα στην πραγματικότητα από άλλους συγγραφείς;ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 19/04/2022Τα «Κατά Ματθαίον Πάθη» του Carl Philipp Emanuel Bach, που παρουσίασαν οι μουσικοί της Καμεράτα – Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής και η Χορωδία της ΕΡΤ, τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου 2021, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), θα παρακολουθήσετε στις 17:00.Την Καμεράτα διευθύνει ο διακεκριμένος τσεμπαλίστας και μαέστρος Μάρκελλος Χρυσικόπουλος.Σολίστ: Γιάννης Καλύβας, Μάριος Σαραντίδης, Χρύσα Μαλιαμάνη, Βασίλης Δημακόπουλος, Ιάσων Μαρμαράς.Διδασκαλία Χορωδίας ΕΡΤ: Μιχάλης Παπαπέτρου.Στις 19:00, μεταδίδεται η Ακολουθία του Νυμφίου, σε απευθείας σύνδεση με τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Πειραιά.Στις 21:30, από την ιστορική σειρά ντοκιμαντέρ «Αποκαλύπτοντας τα μυστικά της Βίβλου» (Bible Secrets Revealed), παραγωγής ΗΠΑ 2013, θα παρακολουθήσετε το επεισόδιο με τίτλο «Η Γη της Επαγγελίας» (Promised Land). Θεωρείται το πιο ιερό μέρος στη Γη. Οι Ιεροί Τόποι. Η γη του γάλακτος και του μελιού. Η Σιόν. Όμως, ήταν επίσης ποθητό, υποδιαιρεμένο και σημείο μάχης για χιλιάδες χρόνια. Το επεισόδιο αυτό εξετάζει τους ισχυρισμούς τριών από τις μεγαλύτερες θρησκείες του κόσμου ότι είναι οι πραγματικοί κληρονόμοι της ιερής πόλης της Ιερουσαλήμ.ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 20/04/2022Την Πασχαλινή συναυλία της Χορωδίας της ΕΡΤ, με τίτλο «Εαρινές προσευχές – Από τα Πάθη στην Ανάσταση του Χριστού», θα παρακολουθήσετε στις 17:00.Η Χορωδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση της καταξιωμένης μαέστρου Αγγελικής Πλόκα, υμνεί τα Άγια Πάθη και την Ανάσταση σε μια μοναδική συναυλία με συνθέσεις χορωδιακής μουσικής και εκκλησιαστικούς ύμνους, από την αίθουσα «Νίκος Σκαλκώτας» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.Ο ηθοποιός Λεωνίδας Κακούρης διαβάζει αποσπάσματα από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, συνδέοντας τα βιβλικά κείμενα με τη χορωδιακή μουσική και τους ύμνους.Συνοδεύει στο πιάνο και στο όργανο, ο Θάνος Μαργέτης.Στις 19:00, μεταδίδεται η Ακολουθία του Νιπτήρος, σε απευθείας σύνδεση με τον Ιερό Ναό Αγίων Μυροφόρων Πανοράματος Παλλήνης.Στις 21:30, από την ιστορική σειρά ντοκιμαντέρ «Αποκαλύπτοντας τα μυστικά της Βίβλου» (Bible Secrets Revealed), παραγωγής ΗΠΑ 2013, θα παρακολουθήσετε το επεισόδιο με τίτλο «Μυστηριώδεις προφητείες» (Mysterious Prophecies). Μέσα στις σελίδες της Βίβλου για χιλιάδες χρόνια υπάρχουν προφητείες-προειδοποιήσεις από τον Θεό. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προβλέψουμε το μέλλον της ανθρωπότητας; Τι ακριβώς προβλέπουν και μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν; Το επεισόδιο ερευνά τις πιο ιστορικά σημαντικές προβλέψεις της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης.ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 21/04/2022Την Πασχαλινή συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας, θα παρακολουθήσετε στις 17:00. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του βραβευμένου και διεθνώς καταξιωμένου αρχιμουσικού της Γιώργου Πέτρου, παρουσιάζει ένα από τα σημαντικότερα έργα του 20ού αιώνα, την «3η Συμφωνία» του Πολωνού συνθέτη Χένρικ Γκορέτσκι, ένα έργο γνωστό και ως «Συμφωνία των Θλιμμένων Ασμάτων», που μέσα από εξαίσια ποιητικά κείμενα υμνεί την αγάπη, τη λύπη, τον θάνατο και την πίστη.Η «3η Συμφωνία» του Γκορέτσκι γράφτηκε το 1976. Το πρώτο μέρος της Συμφωνίας βασίζεται σε έναν πολωνικό ύμνο του 15ου αιώνα της Παναγίας για τον θάνατο του Ιησού, το δεύτερο μέρος σε ένα σημείωμα μιας 18χρονης κοπέλας μέσα από το κελί της στην Γκεστάπο, ενώ στο τρίτο μέρος, ο συνθέτης αντλεί υλικό από ένα παραδοσιακό τραγούδι της Σιλεσίας, όπου μια μητέρα αναζητεί τον γιο της, ο οποίος έχει σκοτωθεί κατά τη διάρκεια των εξεγέρσεων κατά των Γερμανών.Το απαιτητικό φωνητικό μέρος ερμηνεύει η διεθνώς αναγνωρισμένη υψίφωνος Μυρτώ Παπαθανασίου.Τη συναυλία θα ανοίξει το λυρικό έργο του Νέστορα Ταίηλορ, «Ο Δρόμος του Αρχάγγελου», ελεγεία για έγχορδα, αφιερωμένο στη μνήμη του αγαπημένου του φίλου, Βαγγέλη Κωσταπάνου.Στις 19:00, μεταδίδεται η Ακολουθία των Αγίων Παθών, σε απευθείας σύνδεση με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών.Στις 23:30, από την ιστορική σειρά ντοκιμαντέρ «Αποκαλύπτοντας τα μυστικά της Βίβλου» (Bible Secrets Revealed), παραγωγής ΗΠΑ 2013, θα παρακολουθήσετε το επεισόδιο με τίτλο «Οι απαγορευμένες Γραφές» (The Forbidden Scriptures). Το επεισόδιο εξετάζει το ενδεχόμενο νεότεροι Εβραίοι και χριστιανοί ηγέτες, ίσως να «έθαψαν» συγκεκριμένες ιερές γραφές από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, γιατί τις θεωρούσαν σοκαριστικές, σκανδαλώδεις, ακόμη και επικίνδυνες.ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/04/2022Το επεισόδιο με τίτλο «Παναγία, η Πλατυτέρα των Ουρανών», θα παρακολουθήσετε από τη σειρά ντοκιμαντέρ «Δεν είσαι μόνος», στις 07:00. Η σειρά ντοκιμαντέρ «Δεν είσαι μόνος», παραγωγής 2012, σε σκηνοθεσία Μαρίας Χατζημιχάλη-Παπαλιού, είναι ένα ταξίδι στον χρόνο και στον χώρο, ένα οδοιπορικό σε τόπους θαμμένους στη λήθη. Πραγματεύεται πανανθρώπινες αξίες που εκφράστηκαν σε κοινωνίες του παρελθόντος, στηριγμένη στα Πατερικά Κείμενα, το Ευαγγέλιο, σε κείμενα θεωρητικά, φιλοσοφικά, δοξαστικά, πολλές φορές προφητικά.Στις 08:00, μεταδίδεται η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και του Εσπερινού, σε απευθείας σύνδεση με τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου.Στις 12:30, θα παρακολουθήσετε από την εκπομπή «Ω, Γλυκύ μου Έαρ». Εικόνες από τον Μυστικό Δείπνο, με διαφορετική οπτική παρουσίαση. Αντιδιαστέλλοντας τα γεγονότα, με πιστότητα προς το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, δίνεται ο Μυστικός Δείπνος ως Φανερός στην ύπαιθρο, όπου στη θέση των μαθητών είναι γυναίκες. Πρωταγωνιστεί η Άννα Ιασωνίδου, η οποία περιστοιχίζεται από χορό δώδεκα γυναικών.Σενάριο-καλλιτεχνική και μουσική επιμέλεια: Πέτρος Τσούκαλης.Σκηνοθεσία: Κώστας Τσαγκάρης.Στις 16:00, θα παρακολουθήσετε σε μαγνητοσκόπηση τη μουσική παράσταση «Της σιωπής ο τόπος» του Ανδρέα Κατσιγιάννη.Ερμηνεύουν: Γιώργος Νταλάρας, Vassilikos. Αφήγηση: Μιχάλης Σαράντης. Συμμετέχουν οι λαϊκοί σολίστες: Α. Αρκαδόπουλος, Ν. Μέρμηγκας, Α. Βαλαρούτσος, Ηλ. Μαντικός, Κ. Μερεμετάκης. Φωνητικό Σύνολο Chorus Vivendi. Με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Μουσική διεύθυνση: Γιώργος Αραβίδης.Στις 19:00, μεταδίδεται η Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου, σε απευθείας σύνδεση με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών.Στις 22:30, από την ιστορική σειρά ντοκιμαντέρ «Αποκαλύπτοντας τα μυστικά της Βίβλου» (Bible Secrets Revealed), παραγωγής ΗΠΑ 2013, θα παρακολουθήσετε το επεισόδιο με τίτλο «Ο αληθινός Ιησούς» (The real Jesus). Μια εξερεύνηση της ζωής του Ιησού Χριστού κατευθείαν από τις σελίδες της Καινής Διαθήκης και των Ευαγγελίων. Μελετητές της Βίβλου και θεολόγοι αποκαλύπτουν μυστικά που προκύπτουν για τη γέννηση του Χριστού, την οικογένειά του, ποιοι τον επηρέασαν, τι δίδαξε, ποιος τον στήριζε οικονομικά και πώς σταυρώθηκε.Στις 23:30, μεταδίδεται το ντοκιμαντέρ του Σταύρου Ψυλλάκη, «Το μέσα φως», παραγωγής 2015. Ο Γιώργης Μαρκάκης, 86 χρόνων, οφθαλμίατρος και ιδρυτής του Μουσείου «Λυχνοστάτης» στη Χερσόνησο Κρήτης, μας ξεναγεί στην κιβωτό των αναμνήσεών του, σε όσα «τρύγησε με τα μάτια του και τα έχει κλείσει εντός του».ΕΡΤ3ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18/04/2022Στις 23:00 θα παρακολουθήσετε το ντοκιμαντέρ «Τα κρυμμένα μυστικά της Βίβλου» (The Bible΄s buried secrets) σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση.Αυτό το δίωρο αφιέρωμα οδηγεί τους θεατές σε ένα επιστημονικό ταξίδι που ξεκίνησε πριν από 3.000 χρόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει την τελευταία αρχαιολογική σπουδή και γνώση γύρω από τους Αγίους Τόπους και εξερευνά τις απαρχές της σύγχρονης θρησκείας και την προέλευση της Εβραϊκής Βίβλου, γνωστής και ως Παλαιά Διαθήκη. Αυτή η αρχαιολογική ερευνητική ιστορία κάνει κατανοητά μερικά από τα μεγαλύτερα ερωτήματα στις βιβλικές μελέτες: Από πού προήλθαν οι αρχαίοι Ισραηλίτες; Ποιος έγραψε τη Βίβλο, πότε και γιατί; Πώς προέκυψε η λατρεία ενός Θεού – το θεμέλιο του σύγχρονου Ιουδαϊσμού, του Χριστιανισμού και του Ισλάμ;ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 20/04/2022Στις 09:00 θα μεταδοθεί (Α΄ τηλεοπτική μετάδοση) η σειρά ντοκιμαντέρ που θα ολοκληρωθεί σε έξι ωριαία επεισόδια «Ο δρόμος από το Χριστό στον Κωνσταντίνο» (The road from Christ to Constantine). (Σε επανάληψη στις 24:00)«Ο δρόμος από το Χριστό στον Κωνσταντίνo» οδηγεί τους θεατές σε ένα συναρπαστικό και οπτικά εκπληκτικό ταξίδι στα όμορφα και σημαντικά ιστορικά μέρη όπου γεννήθηκε και αναπτύχθηκε ο Χριστιανισμός, αποκτώντας, από ένα μικρό κίνημα, τη θέση του ως επίσημη θρησκεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σήμερα, ο Χριστιανισμός είναι η μεγαλύτερη θρησκεία στον κόσμο, με πάνω από δύο δισεκατομμύρια οπαδούς.Ακολουθούμε τον συγγραφέα και διακεκριμένο καθηγητή ιστορίας Τζόναθαν Φίλιπς του Ρόγιαλ Xόλογουεϊ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, καθώς ξεκινά ένα εντυπωσιακό ταξίδι 19.000 χλμ., ταξιδεύοντας στους αρχαίους δρόμους προς τα μέρη όπου ξεκίνησε ο Χριστιανισμός. Πρόκειται για μια σαγηνευτική περιπέτεια μέσα σε τέσσερις αιώνες και επτά χώρες στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και την Ευρώπη.Η σειρά ταξιδεύει στον συναρπαστικό κόσμο των πρώτων Χριστιανών και συναντά ειδικούς που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη μελέτη αυτής της σημαντικής ιστορικής περιόδου. Εξερευνά τους θριάμβους και τα δεινά του μακροχρόνιου αγώνα του Χριστιανισμού, ξαναζώντας τις κομβικές στιγμές του στις πραγματικές τοποθεσίες όπου εκτυλίχθηκαν αυτά τα γεγονότα—από την Ιουδαία όπου κήρυττε ο Ιησούς, στις τοποθεσίες όπου ο Απόστολος Παύλος ταξίδεψε για να κάνει τον Θεό ενός έθνους Θεό όλων των ανθρώπων, φτάνοντας τελικά στη Ρώμη, όπου ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Μέγας ασπάστηκε την πίστη ως δική του.Επεισόδιο 1ο: Γέννηση μιας πίστης (Birth of a Faith)Η σειρά ξεκινά από τη Βηθλεέμ και ταξιδεύει σε όλους τους Αγίους Τόπους. Με οδηγό τα Ευαγγέλια, ο οικοδεσπότης Τζόναθαν Φίλιπς παρακολουθεί τη ζωή του Ιησού από τη γέννηση, τη διακονία, το πάθος και την ανάστασή του.Στις 23:00 θα παρακολουθήσετε σε Α΄ τηλεοπτική μετάδοση το ντοκιμαντέρ «Οι 12 μαθήτριες του Ιησού» (Jesus and the twelve female disciples)Ο Ιησούς είχε δώδεκα μαθήτριες που έπαιξαν εξίσου κρίσιμο ρόλο με τους άνδρες στη γέννηση του Χριστιανισμού. Αυτό είναι το συμπέρασμα των ειδικών της Βίβλου Έλεν Μποντ και Τζόαν Τέιλορ που εξερευνούν αρχαίες σπηλιές και κατακόμβες στο Ισραήλ και στην Ιταλία και αποκρυπτογραφούν αινιγματικά αποσπάσματα στα ευαγγέλια. Τα στοιχεία που βρίσκουν, δείχνουν ότι οι μαθήτριες του Ιησού ήταν απαραίτητες για την αποστολή του: κήρυτταν, θεράπευαν, βάπτιζαν και μάλιστα χρηματοδοτούσαν το κίνημα. Χωρίς τις γυναίκες μαθήτριες ο Χριστιανισμός δεν θα είχε απογειωθεί.ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 21/04/2022Στις 08:30 θα μεταδοθεί το ντοκιμαντέρ, παραγωγής ΕΡΤ3 σε σενάριο και σκηνοθεσία Νίκου Βεζυργιάννη «Ιερουσαλήμ, μια ακίνητη μεγαλοπρέπεια»«Υπάρχει ακόμα η σιωπή σ’ αυτή την πόλη. Θα μπορούσες να ακούσεις το σφυγμό των Θεών της, να απλώσεις το χέρι και να δεχτείς την ευσπλαχνία τους, να ανοίξεις λίγο το νου και να γίνεις ένα μαζί τους». Η ΕΤ3 παρουσιάζει ένα μουσικό και λογοτεχνικό ταξίδι στην ιστορία της πιο ιερής πόλης στο κόσμο. Ένα ταξίδι πίστης. Μέσα στα άδεια σοκάκια της Ιερουσαλήμ και στα πανάγια προσκυνήματα, η εικόνα αποτυπώνει μορφές και χώρους καταπονημένους από μαρτύρια και καταχρήσεις, αναζητώντας το μεγαλείο της. Τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ πραγματοποιήθηκαν πριν και λίγες μέρες μετά τον πόλεμο στον Νότιο Λίβανο.Στις 15:00 ακολουθεί σε Α΄ τηλεοπτική μετάδοση το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ που θα ολοκληρωθεί σε δύο ωριαία επεισόδια «Οι τελευταίες ημέρες του Ιησού» (Last days of Jesus)Λίγο περισσότερο από 2.000 χρόνια πριν, η ιστορία του ιστορικού Ιησού από τη Ναζαρέτ, γιου ενός ξυλουργού και λιθοξόου, ξεκινά σε ένα μικροσκοπικό χωριό στους λόφους της Γαλιλαίας. Περίπου 30 χρόνια αργότερα, στην Ιερουσαλήμ, η ζωή του τελειώνει και η ιστορία του Χριστιανισμού ξετυλίγεται. Λίγα είναι γνωστά από τα Ευαγγέλια για τον ίδιο τον άνδρα μέχρι που βγαίνει στη σκηνή ως δημοφιλής ιεροκήρυκας που αιχμαλωτίζει το ενδιαφέρον του πλήθους. Τα τελευταία χρόνια, ορισμένοι ιστορικοί έχουν αρχίσει να αμφισβητούν τις ασυνέπειες στην εκδοχή των γεγονότων των Ευαγγελίων. Πιστεύουν ότι τα Ευαγγέλια θα μπορούσαν να κρύβουν μια πολύ διαφορετική ιστορία, μια ιστορία που ρίχνει τον ιστορικό Ιησού σε ένα εντελώς νέο φως. Βασισμένο σε μια νέα ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων στη Ρώμη, το «Last Days of Jesus» διεισδύει χιλιάδες χρόνια παράδοσης για να εξερευνήσει ένα νέο πολιτικό πλαίσιο σχετικά με τα γεγονότα στην Ιερουσαλήμ.Στις 17:00 θα μεταδοθεί η σειρά παραγωγής της ΕΡΤ3 «Τα πάθη τα σεπτά» Ύμνοι της Μεγάλης Εβδομάδας με τον άρχοντα πρωτοψάλτη του Χριστού εκκλησίας Χαρίλαο Ταλιαδώρο, που φέτος συμπληρώνει 69 χρόνια στο ιερό αναλόγιο. Τους Ύμνους, που αναφέρονται στο Θείο Δράμα, θα ψάλουν επίσης, ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού της Παναγίας Δέξιας Χρήστος Χαλκιάς και η ερμηνεύτρια παραδοσιακών τραγουδιών Αρετή Κετιμέ, ενώ είναι η πρώτη φορά που ο άρχων πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος ψάλλει συνοδεία μουσικού παραδοσιακού οργάνου (κανονάκι-σαντούρι) σε εκτέλεση Αρετής Κετιμέ.Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν εντός του Καθεδρικού Ναού της Του Θεού Σοφίας.Στις17:30 σε απευθείας μετάδοση από τον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι θα παρακολουθήσετε την Ακολουθία των Άγιων και Άχραντων ΠαθώνΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/04/2022Στις 07:00 θα παρακολουθήσετε το ντοκιμαντέρ παραγωγής ΕΡΤ3, «Αγιοταφίτες» (επανάληψη στις 21:00)Πάνω από 200 μεγάλα και σπουδαία μοναστήρια κτίστηκαν στους Άγιους Τόπους. Σήμερα επιζούν μόνο επτά, όλα στην έρημο της Ιουδαίας και οι λίγοι μοναχοί που ζουν σ’ αυτά είναι τα απομεινάρια της μεγάλης και άλλοτε πολυπληθούς πολιτείας της ερήμου. Οι τελευταίοι Ελληνορθόδοξοι μοναχοί, φύλακες των πανάγιων προσκυνημάτων της Παλαιστίνης εξιστορούν προσωπικές μαρτυρίες και καταθέτουν την αγωνία τους για το μέλλον της Αγιοταφιτικής κοινότητας. Είναι οι τελευταίοι του Τάγματος των Σπουδαίων που ακόμα υψώνουν την ελληνική σημαία στα μοναστήρια και στα προσκυνήματα.Στις 15:00 ακολουθεί το δεύτερο μέρος του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ «Οι τελευταίες μέρες του Ιησού» (Last days of Jesus)17:00 | ΧΑΡΑ ΘΕΟΥ [Ε]Στις 17:00 θα μεταδοθεί η εβδομαδιαία επιμορφωτική εκπομπή παραγωγής ΕΡΤ3 «Χαρά Θεού». Πρόκειται για ένα κύκλο εκπομπών για τη Χαρά της Ορθόδοξης Μαρτυρίας, για τη Χαρά της Προσφοράς, ως στάση ζωής. Τόποι και Άνθρωποι, Σύμβολα και Ιστορία, παραδείγματα καθημερινού βίου και Πνευματικής Πορείας που εμπνέουν και γεμίζουν Χαρά, στις δύσκολες για όλους μας μέρες.Επεισόδιο: Η Μεγάλη ΕβδομάδαΗ Χαρά Θεού συζητά με τον π. Βαρνάβα Γιάνγκου για τη σημασία της λειτουργίας και των Ύμνων κάθε μέρας της Μεγάλης Εβδομάδας. Από τις Ακολουθίες του Νυμφίου, στα Άγια Πάθη, στη Χαρά Θεού.Στις 18:00 σε απευθείας μετάδοση από τον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι θα παρακολουθήσετε την Ακολουθία του Ιερού Επιταφίου.Πηγή: TVNEA.COM