Τα εισιτήρια ξεκινούν να πωλούνται από τις 19 Απριλίου με εκπτωτικά εισιτήρια διαθέσιμα για ταξίδια από 25 Απριλίου έως 27 Μαΐου.Πάνω από ένα εκατομμύριο σιδηροδρομικά εισιτήρια θα μειωθούν έως και κατά 50% καθώς η κυβέρνηση και η σιδηροδρομική βιομηχανία ξεκινούν την πρώτη στο είδος της Μεγάλη Βρετανική Σιδηροδρομική Έκπτωση.Το κοινό ενθαρρύνεται να επωφεληθεί από αυτήν την άνευ προηγουμένου πώληση, η οποία βλέπει για πρώτη φορά πολλούς φορείς να συγκεντρώνονται για να προσφέρουν εξοικονόμηση σε εθνικό επίπεδο.Οι οικονομίες στην προσφορά για εισιτήρια εκτός αιχμής περιλαμβάνουν:York προς Leeds: ήταν 5,60 £, τώρα 2,80 £Λονδίνο προς Εδιμβούργο: ήταν 44 £, τώρα 22 £Λονδίνο προς Κάρντιφ: ήταν 47 £, τώρα 25 £Γούλβερχαμπτον προς Λίβερπουλ: ήταν 10,50 £, τώρα 5,25 £Μάντσεστερ προς Νιούκαστλ: ήταν 20,60 £, τώρα 10,30 £Birmingham New Street to Bristol Temple Meads: ήταν 25,30 £, τώρα 12,60 £Το Portsmouth Harbor to Penzance ήταν 45,70 £, τώρα 22,00 £Η μείωση του κόστους των σιδηροδρομικών ταξιδιών θα συμβάλει στη μείωση της πίεσης στα οικονομικά της οικογένειας σε μια εποχή που ο πληθωρισμός αυξάνεται σε όλο τον κόσμο.Θα ενθαρρύνει επίσης τους ανθρώπους να επισκέπτονται διαφορετικά μέρη, να συνδέονται με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα και να κυκλοφορούν σε όλη τη χώρα.Ο Γραμματέας Μεταφορών Γκραντ Σαπς είπε:Για πρώτη φορά, φορείς σε όλο τον σιδηροδρομικό κλάδο συνενώνονται για να βοηθήσουν τους επιβάτες που αντιμετωπίζουν το αυξανόμενο κόστος ζωής, προσφέροντας έως και 50% έκπτωση σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο εισιτήρια σε ταξίδια σε όλη τη Βρετανία.Δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή για να επισκεφτείτε φίλους, οικογένεια ή απλώς να εξερευνήσετε τη σπουδαία χώρα μας, γι' αυτό κλείστε τα εισιτήριά σας σήμερα.Η Jacqueline Starr, CEO του Rail Delivery Group, δήλωσε:Θέλουμε όλοι να μπορούν να επωφεληθούν από το ταξίδι με το τρένο γιατί είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό ταξίδι, είναι ένας τρόπος να συνδεθούν όλοι με τους ανθρώπους, τα μέρη και τα πράγματα που αγαπούν.Στο πλαίσιο του Great British Rail Sale, οι πελάτες θα απολαύσουν περισσότερα από ένα εκατομμύριο εισιτήρια με έκπτωση, ώστε να μπορούν να εξερευνήσουν μερικές από τις φανταστικές τοποθεσίες που είναι προσβάσιμες σιδηροδρομικώς.Τα εισιτήρια μπορούν να αγοραστούν ηλεκτρονικά από τους συμμετέχοντες λιανοπωλητές με την τιμή έως και τη μισή τιμή να ισχύει για μια τεράστια γκάμα εισιτηρίων εκτός αιχμής σε όλο το μήκος και το πλάτος της χώρας.Τα εισιτήρια ξεκινούν να πωλούνται από τις 19 Απριλίου με εκπτωτικά εισιτήρια διαθέσιμα για ταξίδια από 25 Απριλίου έως 27 Μαΐου.Η κυβέρνηση ακούει τις ανησυχίες των ανθρώπων σχετικά με το αυξανόμενο κόστος και λαμβάνει μέτρα αξίας άνω των 22 δισεκατομμυρίων λιρών μόνο το 2022-2023 – η οποία περιλαμβάνει υποστήριξη με το κόστος των λογαριασμών ενέργειας και για να διασφαλίσει ότι οι άνθρωποι διατηρούν περισσότερα από τα χρήματά τους. Η προσφορά σιδηροδρομικών εισιτηρίων στη μισή τιμή είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους η κυβέρνηση υποστηρίζει περαιτέρω τις οικογένειες με το κόστος ζωής.Οι μεταρρυθμίσεις στον σιδηροδρομικό τομέα μέσω του σχεδίου Williams-Shapps για τους σιδηροδρόμους σημαίνουν ότι οι πωλήσεις εισιτηρίων σε όλο το δίκτυο μπορούν να πραγματοποιηθούν πιο εύκολα στο μέλλον.