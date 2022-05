greece-salonikia

Αντιρρήσεις στο νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχουν μόνο οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που είναι εξαρτημένες από το ρωσικό πετρέλαιο, αλλά και οι ναυτιλιακές δυνάμεις, με προεξάρχουσα την Ελλάδα.Προσχέδιο των ευρωπαϊκών προτάσεων που επικαλούνται οι Financial Times απαγορεύει στα ευρωπαϊκά πλοία να μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, κάτι στο οποίο αντιτάχθηκε η Ελλάδα, της οποίας ο στόλος αντιπροσωπεύει το ήμισυ της χωρητικότητας υπό σημαία ΕΕ, ανέφεραν διπλωμάτες.Άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, αντέδρασαν στην πρόταση για απαγόρευση παροχής εταιρικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της λογιστικής, στους Ρώσους.Η πρόταση της Επιτροπής, η οποία χρειάζεται την ομόφωνη υποστήριξη και των 27 χωρών για να τεθεί σε ισχύ, περιλαμβάνει τη σταδιακή κατάργηση των προμηθειών ρωσικού αργού πετρελαίου σε έξι μήνες και προϊόντων διύλισης έως το τέλος του 2022. Προτείνει επίσης να απαγορευτεί εντός μηνός κάθε ναυτιλιακή, ναυλομεσιτική, ναυτασφαλιστική και χρηματοδοτική υπηρεσία που προσφέρεται από εταιρείες της ΕΕ για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου.Η Ουγγαρία διαμήνυσε ότι οι κυρώσεις θα καταστήσουν «αδύνατη την προμήθεια αργού πετρελαίου που χρειάζεται η ουγγρική οικονομία για να λειτουργήσει», ενώ η Σλοβακία, η Βουλγαρία και η Τσεχία εξέφρασαν αντιρρήσεις και ενδοιασμούς καθώς βασίζονται στον αγωγό Ντρούζμπα της σοβιετικής εποχής, ο οποίος διέρχεται από την Ουκρανία, για την εισαγωγή αργού πετρελαίου που κατευθύνεται στα διυλιστήριά τους.Στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία προσφέρθηκε ένα επιπλέον έτος για να συμμορφωθούν στις κυρώσεις, ωστόσο Σλοβάκος αξιωματούχος είπε στους Financial Times ότι η χώρα του χρειάζεται τουλάχιστον δύο.Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα θα συναντηθεί με τον καγκελάριο της Γερμανίας Όλαφ Σολτς την Πέμπτη για να ζητήσει περισσότερο χρόνο προκειμένου η χώρα του να υποστηρίξει τις κυρώσεις. Το έκτο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας, καταλήγουν οι Financial Times, αποδεικνύεται το πιο δύσκολο μέχρι στιγμής