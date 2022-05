(CNN) — Ελεύθεροι από τις δυσκολίες της καθημερινής μετακίνησης, το ταξίδι με τρένο είναι μακράν ο πιο πολιτισμένος τρόπος για να μετακινηθείτε και να γνωρίσετε πραγματικά μια νέα χώρα.Όλοι έχουμε τα αγαπημένα μας ταξίδια, είτε είναι η κατάκτηση των Άλπεων με έναν οδοντωτό σιδηρόδρομο είτε η διάβαση στις στέγες του Τόκιο με ένα φουτουριστικό «τρένο με σφαίρες» του Shinkansen.Και το ταξίδι με τρένο είναι καλό και για τον πλανήτη.«Αν αντικατασταθούν όλες οι πτήσεις εσωτερικού και εντός της ΕΕ που μπορούν να ολοκληρωθούν με τρένο σε λιγότερο από τέσσερις ώρες, θα εξοικονομούνταν 36 εκατομμύρια τόνοι εκπομπών άνθρακα κάθε χρόνο», είπε ο Naren Shaam, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ταξιδιωτικής τεχνολογίας Omio. λέει στο CNN Travel ."Τα τρένα είναι μαγικά και όταν ταξιδεύω με ένα, αισθάνομαι μια άμεση αίσθηση ηρεμίας καθώς κοιτάζω έξω από το παράθυρο. Τα τρένα είναι επίσης χωρίς αποκλεισμούς, προσαρμόζονται στις ανάγκες του καθενός και, αν είστε τυχεροί, μπορείτε να καθίσετε δίπλα σε ένα μεγάλο παράθυρο, ονειροπόληση και απολαύστε τη θέα.Σε πειρασμό; Ακολουθούν 10 εκπληκτικά ταξίδια που πρέπει να διαγράψει κάθε τυχοδιώκτης των σιδηροδρομικών γραμμών από τη λίστα υποχρεώσεων όταν τα σύνορα ανοίξουν ξανά.West Highland Railway, ΣκωτίαMagic ride: Η γέφυρα Glenfinnan της σιδηροδρομικής γραμμής West Highland εμφανίστηκε στις ταινίες "Harry Potter".Chris/Adobe StockΗ εξαιρετική σιδηροδρομική γραμμή West Highland Railway Line , που βρίσκεται τακτικά στην κορυφή των charts ως το αγαπημένο γραφικό σιδηροδρομικό ταξίδι στον κόσμο, είναι μια "μεγαλύτερη επιτυχία" από τα καλύτερα τοπία που έχει να προσφέρει η Σκωτία.Τρέχοντας για περίπου 193 χιλιόμετρα (120 μίλια) από τη Γλασκώβη στο Φορτ Γουίλιαμ στους πρόποδες του Μπεν Νέβις -- του ψηλότερου βουνού του Ηνωμένου Βασιλείου -- προσφέρει ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο πανόραμα λιμνών και εκτάσεων, ερημικών βαλίτσες και βουνών που γεννιούνται.Μη ικανοποιημένος με αυτό, η γραμμή εκτείνεται για άλλα 41 αξέχαστα μίλια (66 χιλιόμετρα) στο λιμάνι της δυτικής ακτής του Mallaig, λαμβάνοντας μερικές από τις πιο όμορφες λίμνες της χώρας και την εκπληκτική καμπύλη οδογέφυρα στο Glenfinnan, όπως παρουσιάζεται στο "Harry Potter "ταινίες.Μπορείτε να απολαύσετε τη γραμμή μέσω του άνετου νυχτερινού τρένου Caledonian Sleeper από το Λονδίνο προς το Φορτ Γουίλιαμ, με το τελευταίο κομμάτι του ταξιδιού, στο μοναχικό Rannoch Moor, συνοδευόμενο από πρωινό. Θυμηθείτε να προσέχετε τα ελάφια, ένα εικονίδιο της Σκωτίας, καθώς ερευνούν το βασίλειό τους.Μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου, ο ύπνος συνδέεται επίσης με ένα άλλο διάσημο τρένο, το καθημερινό ατμοκίνητο τρένο Jacobite που εκτελεί δρομολόγια από το Fort William στο Mallaig και πίσω, προσφέροντας την ευκαιρία να απολαύσετε το τοπίο με χαλαρό ρυθμό σε ένα όμορφα ανακαινισμένο κομμάτι της ιστορίας των σιδηροδρόμων.Υπεριρανικός σιδηρόδρομος, ΙράνΗ γέφυρα Veresk του Trans-Iranian Railway εκτείνεται σε ένα βαθύ φαράγγι.Thomas Schulze/picture-alliance/dpa/APΈνα ελάχιστα γνωστό στολίδι, αυτό το εκπληκτικό επίτευγμα του πολιτικού μηχανικού τιμήθηκε με το καθεστώς Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO τον Ιούλιο του 2021, δίνοντάς του το ίδιο καθεστώς με παγκοσμίου φήμης τοποθεσίες όπως το Μάτσου Πίτσου και τα νησιά Γκαλαπάγκος.Συνδέοντας τον Περσικό Κόλπο με την Κασπία Θάλασσα, άνοιξε το 1938 μετά από 11 χρόνια απαιτητικής κατασκευής. Αν και δεν είναι ευρέως γνωστό έξω από το Ιράν σήμερα, μπορεί εύλογα να ισχυριστεί ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά επιτεύγματα του 20ου αιώνα.Τρέχει για 1.394 χιλιόμετρα (865 μίλια) από το Bandar-e Emam Khomeyni στον Περσικό Κόλπο έως το Bandar Torkaman στην Κασπία και περνάει από το Ahvaz, το Qom και την Τεχεράνη στο δρόμο.Ο σιδηρόδρομος διαθέτει όχι λιγότερες από 224 σήραγγες και σχεδόν 400 γέφυρες καθώς ανεβαίνει σε κορυφές 2.130 μέτρων (7.000 ποδιών) εκατέρωθεν της Τεχεράνης.Η διαπραγμάτευση δύο τρομερών οροσειρών απαιτούσε όχι μόνο την κατασκευή μεγάλων, απότομων κλίσεων, αλλά έξυπνη πολιτική μηχανική για να κερδίσει ύψος μέσω σπειροειδών σηράγγων και γιγάντια άλματα πάνω από απομονωμένες κοιλάδες σε πολύ ζεστό, τραχύ έδαφος.Το αποτέλεσμα είναι ένα από τα πιο αξέχαστα σιδηροδρομικά ταξίδια στον κόσμο, αν και λίγοι ταξιδιώτες εκτός Ιράν μπόρεσαν να απολαύσουν.The Ghan, ΑυστραλίαΤο θρυλικό τρένο Ghan της Αυστραλίας πήρε το όνομά του από Αφγανούς οδηγούς καμήλας που εργάστηκαν στο εσωτερικό της χώρας τον 19ο αιώνα.bennymarty/Adobe StockΤεράστιο και εχθρικό, το Αυστραλιανό Outback δεν είναι ένα περιβάλλον που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.Ευτυχώς, οι σύγχρονοι ταξιδιώτες μπορούν να ζήσουν αυτό το εκπληκτικό τοπίο από την άνεση του The Ghan . Θεωρείται ευρέως ως ένα από τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά ταξίδια στον κόσμο, εκτελεί εβδομαδιαία διαδρομή 2.979 χιλιομέτρων (1.851 μίλια) που εκτείνεται σε όλο το μήκος της Αυστραλίας από την Αδελαΐδα στο νότο, μέσω του Άλις Σπρινγκς και μετά στο Ντάργουιν στη Βόρεια Επικράτεια.Κάθε ταξίδι διαρκεί περισσότερες από 53 ώρες, συμπεριλαμβανομένων εκτεταμένων στάσεων σε φυλάκια όπως το Coober Pedy για να βιώσουν οι επιβάτες το Outback κατά τη διάρκεια εκδρομών εκτός τρένου.Τα σημερινά πολυτελή βαγόνια από ανοξείδωτο χάλυβα, τα οποία διαθέτουν κομψά αυτοκίνητα τραπεζαρίας και ιδιωτικές καμπίνες με προσωπικούς συνοδούς, απέχουν πολύ από τα διαβόητα αναξιόπιστα τρένα που έκαναν τη διαδρομή μεταξύ 1929 και 1980.Η προέλευση του ασυνήθιστου ονόματος του τρένου είναι αμφισβητήσιμη, αλλά χρονολογείται σχεδόν έναν αιώνα από το προηγούμενο ψευδώνυμο "The Afghan Express" -- μια αναφορά στους Αφγανούς οδηγούς καμήλας που έφεραν στην Αυστραλία οι Βρετανοί στα τέλη του 19ου αιώνα για να βοηθήσουν στο άνοιγμα του εσωτερικό της χώρας.Σιδηρόδρομος Qinghai-Θιβέτ, ΚίναΟ σιδηρόδρομος Qinghai-Θιβέτ αποκαλείται μερικές φορές «Σιδηρόδρομος προς τον Παράδεισο».Sino Images/500px Asia/Getty ImagesΓια αιώνες, το απομακρυσμένο οροπέδιο του βουνού γνωστό ως «Η Στέγη του Κόσμου» επισκεπτόταν μόνο οι πιο σκληραγωγημένοι ταξιδιώτες και εξερευνητές, αλλά το άνοιγμα του αξιοσημείωτου σιδηροδρόμου Qinghai-Θιβέτ το 2006 δημιούργησε μια μόνιμη σύνδεση με το κινεζικό σιδηροδρομικό δίκτυο.Μερικές φορές ονομάζεται «Σιδηρόδρομος προς τον Παράδεισο», η διαδρομή 1.955 χιλιομέτρων (1.215 μίλια) από το Xining στην κεντρική Κίνα προς τη Λάσα στο Θιβέτ, καταλήγει στο πέρασμα Tanggula, 5.068 μέτρα (16.627 πόδια) πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας -- σχεδόν το ήμισυ του Η γραμμή βρίσκεται πάνω από 13.123 πόδια.Ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά επιτεύγματα των αρχών του 21ου αιώνα, ο σιδηρόδρομος κόστισε 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή του. Οι προκλήσεις περιελάμβαναν οικοδόμηση σε περιοχή με μεγάλο υψόμετρο επιρρεπή σε σεισμούς, με χαμηλές θερμοκρασίες, χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση και μόνιμο παγετό.Μοναδικά βαγόνια υπό πίεση, σχεδιασμένα ειδικά για τη διαδρομή, βοηθούν τους ταξιδιώτες να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις της ασθένειας στο υψόμετρο που προκαλείται από τα χαμηλά επίπεδα οξυγόνου στον υψηλότερο σιδηρόδρομο στον κόσμο.Έξω από το τρένο, οι ταξιδιώτες μπορούν να απολαύσουν εκπληκτική θέα στο εύθραυστο περιβάλλον του οροπεδίου, όπου τα γιάκ βόσκουν σε λιβάδια όπου κυριαρχούν τα πανύψηλα χιονισμένα βουνά. Τα κυριότερα σημεία περιλαμβάνουν το λιβάδι Qiangtang, το φυσικό καταφύγιο Kekexili, τη λίμνη Namtso και τα βουνά Tanggula στο υψηλότερο σημείο του ταξιδιού.Απευθείας τρένα τρέχουν προς τη Λάσα από το Πεκίνο σε περίπου 40 ώρες και τη Σαγκάη (47 ώρες) και από το 2030, όταν ολοκληρωθεί ο σιδηρόδρομος Σιτσουάν-Θιβέτ, ύψους 47,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα ηλεκτρικά τρένα υψηλής ταχύτητας θα μειώσουν το ταξίδι των 1.629 χιλιομέτρων (1.012 μίλια) από Τσενγκντού προς Λάσα από 48 ώρες σε μόλις 13 ώρες.Σιδηρόδρομος Ιμαλαΐων Darjeeling, ΙνδίαΟ σιδηρόδρομος των Ιμαλαΐων Darjeeling είναι γνωστός ως «Το τρένο των παιχνιδιών».Tuul & Bruno Morandi/Stockbyte Unreleased/Getty ImagesΜε το παρατσούκλι " The Toy Train ", αυτό το συριγμό λείψανο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας παραμένει μια από τις μεγαλύτερες εμπειρίες στον κόσμο των σιδηροδρόμων. Σκαρφαλώνοντας περίπου 2.134 μέτρα (7.000 πόδια) σε μια ελικοειδή διαδρομή 89 χιλιομέτρων (55 μίλια) μεταξύ του New Jalpaiguri και του λόφου του σταθμού Darjeeling, το στενό εύρος DHR χρησιμοποιεί κάθε κόλπο στο βιβλίο του μηχανικού σιδηροδρόμων για να κερδίσει υψόμετρο.Έξι ζιγκ-ζαγκ (όπου τα τρένα αντιστρέφουν πολλές φορές για να αποκτήσουν ύψος) και πέντε βρόχους επεκτείνουν το μήκος του σιδηροδρόμου, διασφαλίζοντας ότι οι κλίσεις δεν είναι πολύ απότομες για να ανέβουν τα τρένα.Ο σιδηρόδρομος κατασκευάστηκε το 1879-81 για να βελτιώσει την πρόσβαση στο ψυχρότερο ορεινό κλίμα του Darjeeling στη βορειοανατολική Ινδία, επιτρέποντας στους Βρετανούς αποικιστές να ξεφύγουν από την αποπνικτική ζέστη της Καλκούτας (τώρα Καλκούτα).Ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1998. Αν και μεγάλο μέρος της κυκλοφορίας του σιδηροδρόμου κινείται πλέον οδικώς, πραγματοποιούνται πολλά ταξίδια την ημέρα, συμπεριλαμβανομένης της τουριστικής υπηρεσίας "Red Panda" από το Darjeeling στο Kurseong μέσω της γραμμής 2.258 μέτρων (7.407 ποδιών). ) σύνοδος κορυφής στο Ghum.Οι πιο διάσημοι κάτοικοι της γραμμής -- οι θρυλικές ατμομηχανές B-Class που κατασκευάστηκαν μεταξύ 1889 και 1925 -- εξακολουθούν να μεταφέρουν περιστασιακά ειδικά τρένα, αλλά οι περισσότερες υπηρεσίες μεταφέρονται πλέον με ντίζελ.Σιδηρόδρομος Όσλο-Μπέργκεν, ΝορβηγίαΟ σιδηρόδρομος Όσλο-Μπέργκεν διέρχεται από ακραία ορεινά τοπία.MariusLtu/iStockphoto/Getty ImagesΟι ταξιδιώτες στη Σκανδιναβία έχουν κακή επιλογή όταν πρόκειται για γραφικά σιδηροδρομικά ταξίδια, αλλά το ταξίδι 496 χιλιομέτρων (308 μίλια) μεταξύ των δύο μεγαλύτερων πόλεων της Νορβηγίας είναι αναμφισβήτητα το καλύτερο από όλα.Συνδέοντας το Όσλο με το Μπέργκεν στη δυτική ακτή της χώρας, το Μπέργκενσμπανεν ολοκληρώθηκε το 1909 και διασχίζει το μεγαλύτερο ψηλό οροπέδιο της Ευρώπης -- το Χαρντανγκερβίντα.Γύρω από την κορυφή της γραμμής στο Finse, το κλίμα των ορεινών περιοχών είναι τόσο ακραίο που χρησιμοποιήθηκε από πολικούς εξερευνητές όπως ο Roald Amundsen και ο Ernest Shackleton για να προετοιμαστούν για αποστολές στην Ανταρκτική. Πιο πρόσφατα, η περιοχή ήταν το σκηνικό για τις διάσημες σκηνές με χιονισμένες μάχες στο σίκουελ του "Star Wars" "The Empire Strikes Back".Εκτός από την έντονη ομορφιά των ορεινών περιοχών, οι ταξιδιώτες μπορούν να απολαύσουν αξέχαστη θέα σε πεντακάθαρες λίμνες, ποτάμια γεμάτα σολομούς, πανύψηλα βουνά, τον μαγευτικό παγετώνα Hardangerjøkulen και, καθώς το τρένο πλησιάζει στον προορισμό του, εκπληκτικά φιόρδ.Μαγνήτης για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ, υπάρχουν πολλά άλλα αξιοθέατα σε όλη τη γραμμή, μεταξύ των οποίων ο παγκοσμίου φήμης σιδηρόδρομος Flåm (άλλο ένα από τα πιο απίστευτα σιδηροδρομικά ταξίδια στον κόσμο), που κατηφορίζει απότομα στην ακτή του εντυπωσιακού Sognefjord.Και σαν να μην φτάνει αυτό, το λιμάνι του Μπέργκεν -- πύλη προς τα φιόρδ και ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα της Νορβηγίας -- σας περιμένει στο τέλος του ταξιδιού σας.Bernina Express, ΕλβετίαΤο ελβετικό Bernina Express συνδέει το φανταχτερό αλπικό θέρετρο του St Moritz με το Tirano στην Ιταλία.Simone Polattini/Adobe StockΜε τους μυριάδες ορεινούς σιδηρόδρομους, τα τελεφερίκ, τα τελεφερίκ, τα ταχυδρομικά λεωφορεία και τα ατμόπλοια λιμνών, η Ελβετία είναι σαν τη Disneyland για τους λάτρεις των μεταφορών. Με τόσα πολλά εκπληκτικά ταξίδια για να διαλέξετε, είναι δύσκολο να διαλέξετε ένα αγαπημένο. Τούτου λεχθέντος, το εντυπωσιακό Bernina Express πρέπει να βρίσκεται ψηλά σε οποιαδήποτε λίστα ελβετικών αξιοθέατων.Διασχίζοντας τη λεκάνη απορροής όπου το λιώσιμο του χιονιού μπορεί να τρέξει προς τη Βόρεια Θάλασσα, τη Μεσόγειο ή ακόμα και τη Μαύρη Θάλασσα, το πέρασμα Bernina είναι η υψηλότερη σιδηροδρομική διάβαση στις Άλπεις, ακολουθώντας μια αρχαία εμπορική διαδρομή.Αλλά είναι πολύ περισσότερο από αυτό. Είναι μια γέφυρα μεταξύ της Βόρειας και της Νότιας Ευρώπης, που συνδέει διαφορετικούς πολιτισμούς, γλωσσικές παραδόσεις και μια μετάβαση από τα ψηλά βουνά και τους παγετώνες του ελβετικού καντονιού Graubünden στους φοίνικες και τους αμπελώνες της Valtellina στην Ιταλία.Τα πεντακάθαρα κόκκινα τρένα συνδέουν το αποκλειστικό αλπικό θέρετρο του St Moritz με το Tirano στην Ιταλία, διασχίζοντας το πέρασμα Bernina στα 2.253 μέτρα (7.392 πόδια) πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Πανοραμικά τρένα με τεράστια παράθυρα κάνουν το ταξίδι πολλές φορές την ημέρα. Για μια πιο καθηλωτική εμπειρία, πάρτε το περιφερειακό τρένο όλων των σταθμών με τα πτυσσόμενα παράθυρά του και αναπνεύστε τον φρέσκο, δροσερό αέρα των βουνών.Κάθε ταξίδι πάνω από το Bernina είναι διαφορετικό, ανεξάρτητα από την εποχή, αλλά τα κυριότερα σημεία κάθε ταξιδιού είναι η εκπληκτική σπειροειδής οδογέφυρα στο Brusio, όπου το τρένο διασχίζει τον εαυτό του σε μια σφιχτή καμπύλη, περνώντας γύρω από το Lago Bianco κοντά στην κορυφή της γραμμής και την τελευταία διαδρομή. στους δρόμους του Τιράνο καθώς πλησιάζετε στο τέλος της γραμμής. Και να θυμάστε, σε αντίθεση με τους περισσότερους ελβετικούς ορεινούς σιδηροδρόμους, αυτή είναι μια διεθνής γραμμή, οπότε μην ξεχάσετε να φέρετε το διαβατήριό σας.Ο Καναδός, ΚαναδάςΤετραήμερη βόλτα με τρένο στον Καναδά σε μια ήπειρο.I Viewfinder/Adobe StockΟι σιδηρόδρομοι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία μερικών από τις μεγαλύτερες χώρες, ανοίγοντας τεράστιες εκτάσεις απρόσιτης γης στο παρελθόν και συνδέοντας γεωργικές εκτάσεις και δάση με παράκτιες πόλεις και λιμάνια.Ο Καναδάς είναι ένα από τα μεγαλύτερα παραδείγματα της επιρροής των σιδηροδρόμων και το τελευταίο διηπειρωτικό τρένο που έχει απομείνει είναι μια γιορτή για τα μαγευτικά τοπία της χώρας.Σε τέσσερις ημέρες και 4.463 χιλιόμετρα (2.775 μίλια), αυτό το τρένο που λειτουργεί από τη VIA Rail συνδέει το Τορόντο με το Βανκούβερ μέσω δασών, λιμνών και φαινομενικά ατελείωτων λιβαδιών. Αλλά αν κατευθύνεστε δυτικά, το τρένο σώζει το καλύτερο για το τέλος καθώς ανεβαίνει και πάνω από τα Βραχώδη Όρη για να φτάσει στον προορισμό του στην ακτή του Ειρηνικού.Σε αυτήν την εποχή της άμεσης επικοινωνίας και των αεροπορικών ταξιδιών, το The Canadian είναι μια αναδρομή σε μια διαφορετική εποχή, όπου τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων ήταν πιο άνετα και πιο κοινά.Η κοινή χρήση τραπεζαριών και ανοιχτών σαλονιών σε ένα μεγαλύτερο ταξίδι σάς επιτρέπει να γνωρίσετε τους συνεπιβάτες σας, να βελτιώσετε την εμπειρία και να μοιραστείτε ιστορίες καθώς ταξιδεύετε. Το ίδιο το τρένο είναι επίσης μια αναδρομή, χρησιμοποιώντας όμορφα επιβατικά και υπνοδωμάτια από ανοξείδωτο ατσάλι της δεκαετίας του 1950 με ευρύχωρες καμπίνες και πανοραμικά βαγόνια με θόλο που προσφέρουν ένα ειδικό παράθυρο στα εκπληκτικά τοπία του Καναδά.Το μικρό κίτρινο τρένο, ΓαλλίαΤο Little Yellow Train (Train Jaune) προσφέρει γραφική θέα στα Πυρηναία.Leonid Andronov/iStockphoto/Getty ImagesΨηλά στα Πυρηναία, όπου τα σύνορα της Γαλλίας και της ισπανικής περιοχής Catalunya γίνονται θολά, ένας εντυπωσιακός και ασυνήθιστος σιδηρόδρομος σκαρφαλώνει μέσα από στενά φαράγγια και πετάει πάνω από βαθιές κοιλάδες για να φτάσει στο μοναδικό γαλλικό έδαφος στην Ιβηρική Χερσόνησο.Επίσημα αναφέρεται ως Ligne de Cerdagne από την περιοχή που εξυπηρετεί, είναι ευρύτερα γνωστό ως "The Little Yellow Train" ή ακόμα και το "Μετρό των Πυρηναίων" -- ένα νεύμα στην προέλευση του πρωτοποριακού ηλεκτρικού του στις αρχές του 20ου αιώνα. τρένα.Το πιο εντυπωσιακό μέρος της διαδρομής των 63 χιλιομέτρων (39 μιλίων) είναι η ανάβαση από το Villefranche-de-Conflent, μια υπέροχη οχυρωμένη πόλη και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO 31 μίλια δυτικά του Perpignan, στο Odeillo-Font-Romeu.Αγκαλιάζοντας τις πλευρές της βαθιάς, βραχώδους κοιλάδας του ποταμού Τετ, η γραμμή τυλίγεται ανάμεσα σε δάση, χάσματα και ρυάκια που αναβλύζουν, περνώντας από παραδοσιακά χωριά, ιστορικά φρούρια και ένα επισφαλώς σκαρφαλωμένο ερημητήριο.Χτισμένη από το 1903 έως το 1909, η γραμμή είναι ένα θεαματικό επίτευγμα πολιτικού μηχανικού, το αποκορύφωμα του οποίου είναι η αξιοσημείωτη Pont Gisclad -- η μόνη κρεμαστή σιδηροδρομική γέφυρα στη Γαλλία.Για τους λάτρεις των ασυνήθιστων σιδηροδρόμων, τα παλιά τρένα αξίζουν το ταξίδι μόνοι τους. Το καλοκαίρι, περιλαμβάνουν ανοιχτά αυτοκίνητα που προσφέρουν απίστευτη θέα 360 μοιρών και κάνουν αυτό ένα από τα καλύτερα σιδηροδρομικά ταξίδια στον κόσμο. Επτά από τα 10 πρωτότυπα τρένα, βασισμένα σε βαγόνια του μετρό του Παρισιού, εξακολουθούν να λειτουργούν.Από την κορυφή της γραμμής στο Bolquère-Eyne, τον υψηλότερο σιδηροδρομικό σταθμό της Γαλλίας στα 1.593 μέτρα (5.226 πόδια), η γραμμή διασχίζει ένα ηλιόλουστο οροπέδιο περνώντας από την παραμεθόρια πόλη Bourg-Madame μέχρι το La Tour-de-Carol, ένα πολύ ασυνήθιστος σταθμός όπου οι κύριες γραμμές των ισπανικών και γαλλικών σιδηροδρόμων συναντούν τα κίτρινα τρένα στενού εύρους.Μπορεί να μην είναι ο πιο διάσημος σιδηρόδρομος στον κόσμο, αλλά δεν θα ξεχάσετε ποτέ το ταξίδι σας με αυτό το εντυπωσιακό και ιδιόρρυθμο τρενάκι.Νέας Ζηλανδίας.The ranzAlpine, Νέα ΖηλανδίαΤο TranzAlpine διασχίζει το πέρασμα του Άρθουρ στο νότιο νησί της Νέας Ζηλανδίας.Sebastian Nebel/EyeEm/Getty ImagesΗ Νέα Ζηλανδία απέχει πολύ από το να είναι ιδανική περιοχή για τρένα, αλλά φιλοξενεί αυτό που είναι αναμφίβολα ένα από τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά ταξίδια στον κόσμο.Συνδέοντας την κοσμοπολίτικη πόλη Christchurch με το Greymouth στο νότιο νησί της Νέας Ζηλανδίας, το TranzAlpine χρειάζεται τεσσεράμισι ώρες για να καλύψει μόλις 224 χιλιόμετρα (139 μίλια).Αλλά τα γυμνά στατιστικά στοιχεία δεν λένε την πραγματική ιστορία αυτής της απίστευτης εμπειρίας, η οποία υφαίνει διάφορα τοπία που κυμαίνονται από τις πεδιάδες του Canterbury μέχρι τα χιονισμένα βουνά των Νότιων Άλπεων, τα απομακρυσμένα αλπικά λιβάδια και τις λίμνες, τα ρυάκια και τα δάση του νησιού. Δυτική ακτή.Οι πανοραμικές άμαξες ελβετικού στιλ σάς επιτρέπουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτό το υπέροχο ταξίδι, αλλά η περίφημη 'υπαίθρια μεταφορά' είναι το πραγματικό αποκορύφωμα για πολλούς ταξιδιώτες. Αυτό το αυτοκίνητο ανοιχτής όψης επιτρέπει στους επιβάτες να βιώσουν από πρώτο χέρι τον καθαρό αέρα του βουνού και να απαθανατίσουν τα εκπληκτικά τοπία της Νέας Ζηλανδίας στην κάμερα.Για μια πιο πλούσια εμπειρία, οι επιβάτες του TranzAlpine μπορούν επίσης τώρα να ακούσουν έναν ηχητικό σχολιασμό που ενεργοποιείται από το GPS στα Αγγλικά και τα Μανδαρινικά, μοιράζοντας ιστορίες και γεγονότα σχετικά με μέρη κατά μήκος της διαδρομής, τη χώρα και τον πολιτισμό της.