Ο πασίγνωστος ηθοποιός Jesse Williams που γνωρίσαμε μέσα από την τηλεοπτιική σειρά Grey's anatomy είπε να τολμήσει και να εκθέσει τον εαυτό του για χάρη μιας θεατρικής παράστασης.

Ποιο συγκεκριμένα ο ταλαντούχος ηθοποιός πέρα από την τηλεοπτική του δουλεία, πρωταγωνιστεί και στην παράσταση «Take Me Out», του Μπροντγουέι, όπου εμφανίζεται στη σκηνή ολόγυμνος στο ρόλο ενός γκέι ομοφυλόφιλου επαγγελματία παίκτη του μπέιζμπολ, που έρχεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες της αποκάλυψής του στους συμπαίκτες του και στον Τύπο.

Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου είναι από το σημείο όπου ο ηθοποιός κάνει ντους ολόγυμνος πάνω στην σκηνή. Οπως ήταν φυσικό το twiter πήρε φωτιά.

Just saw those Jesse Williams pics. pic.twitter.com/yqzoIPGG0O

— Queens of Bravo (@queensofbravo) May 10, 2022