Φωτογραφία για «Ο Δικαστής»: Σκηνή 1, λήψη 1, πάμε! - Δείτε φωτογραφίες
Η στιγμή που οι λέξεις θα πάρουν μορφή έφτασε.

Όλοι είναι on set.

Το συνεργείο κάνει τον τελευταίο τεχνικό έλεγχο. Η κάμερα ανοίγει. Ο σκηνοθέτης δίνει τις οδηγίες. Οι ηθοποιοί προβάρουν τα λόγια και παίρνουν τις θέσεις τους.

«Ήχος τρέχει!».

«Κάμερα τρέχει!»

«Σκηνή 1, λήψη 1, πάμε!».

Το γύρισμα ξεκινά και ένας κόσμος γεμάτος φωνές, σιωπές, ψέματα, αλήθειες, συγκρούσεις και πάθη γεννιέται.

Η δυνατή ομάδα των δημιουργών, του cast και των συντελεστών μπαίνει στον πυρήνα της ιστορίας και ζωντανεύει τις στιγμές και τους χαρακτήρες της.

Η ένταση, η αγωνία, ο θυμός, η τρυφερότητα και η συγκίνηση γίνονται εικόνα.

Τα πλάνα αποτυπώθηκαν και με το «Cut!» του σκηνοθέτη ο χρόνος επιστρέφει στο παρόν.

Ο «Δικαστής» άρχισε να ξεδιπλώνει την αφήγησή του μπροστά στον φακό, αλλά και πίσω από τα φώτα.


Και αυτά είναι μόνο τα πρώτα καρέ Η νέα δραματική σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor» έρχεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, τον Οκτώβριο.

Λίγα λόγια για την ιστορία

Ένας δικαστής, έχοντας στους ώμους την ευθύνη για την τήρηση του Νόμου, βλέπει τον κόσμο, στον οποίο ζει να καταρρέει όταν ο γιος του εμπλέκεται σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα. Το καθήκον και η πατρική αγάπη έρχονται σε σφοδρή σύγκρουση.

Μέχρι πού θα φθάσει για να σώσει το παιδί του;

Πρωταγωνιστούν οι: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Νίκος Ψαρράς, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Νάντια Σπηλιωτοπούλου, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Πουρσανίδης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Μαρία Αποστολακέα, Νίκος Κοσώνας, Θεοδόσης Φυλαχτός, Αυγουστίνος Κούμουλος, Αγησίλαος Μικελάτος, Δανάη Τάγαρη, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Πολύδωρος Βογιατζής, Γιάννης Σύριος, Πουλοπούλου Άλκηστις, Γεωργία Μεσαρίτη, Ξένια Αλεξίου, Ανανίας Μητσιόπουλος, Φανή Καταβέλη. Στον ρόλο της Σόνιας, η Νόνη Ιωαννίδου

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΣΕΝΑΡΙΟ: Νίκος Απειρανθίτης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Βασίλης Σπηλιόπουλος

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κώστας Αναγνωστόπουλος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ PROJECT: Λευτέρης Χαρίτος

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: JK PRODUCTIONS

Πηγή: tvnea.com
