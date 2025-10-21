





Σε ηλικία 81 ετών, ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο θρυλικός «Νιόνιος» του ελληνικού τραγουδιού, άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Τρίτης, 21 Οκτωβρίου 2025. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη σε όλη την Ελλάδα, καθώς ο Σαββόπουλος υπήρξε μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 2 Δεκεμβρίου 1944. Αρχικά σπούδασε νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αλλά η αγάπη του για τη μουσική τον οδήγησε στην Αθήνα, όπου ξεκίνησε την καλλιτεχνική του πορεία. Το 1966 κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, «Φορτηγό», το οποίο αν και αρχικά δεν γνώρισε εμπορική επιτυχία, αποτέλεσε τον πυρήνα της μετέπειτα αναγνώρισής του.

Η μουσική του συνδύαζε στοιχεία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, του ροκ και του ρεμπέτικου, ενώ οι στίχοι του ήταν γεμάτοι κοινωνική και πολιτική διάσταση. Εμβληματικά τραγούδια του όπως «Το περιβόλι του τρελού», «Μπάλλος» και «Δέκα χρόνια κομμάτια» συνόδευσαν γενιές Ελλήνων, ενώ η φωνή του και η σκηνική του παρουσία καθιέρωσαν τον ίδιο ως έναν από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της χώρας.

Τα τελευταία χρόνια, ο Σαββόπουλος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε διαγνωστεί με καρκίνο του πνεύμονα και είχε υποβληθεί σε επέμβαση αφαίρεσης μέρους του πνεύμονα. Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Υγεία στην Αθήνα, όπου και κατέληξε από ανακοπή καρδιάς.

Η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, με την οικογένειά του και τους στενούς του φίλους να αποχαιρετούν έναν άνθρωπο που με τη μουσική του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική πολιτιστική κληρονομιά.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε μια καλλιτεχνική προσωπικότητα που δεν περιορίστηκε μόνο στη μουσική, αλλά επηρέασε και την κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον κόσμο της ελληνικής μουσικής .

