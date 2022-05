Όπως είναι εδώ και χρόνια γνωστό, το λατρεμένο franchise Οι Πειρατές της Καραϊβικής δεν έχει ολοκληρωθεί με το Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales του 2017, το οποίο είχε χαρακτηριστεί ως η αρχή της τελικής περιπέτειας από τον σκηνοθέτη Joachim Rønning. Βέβαια, η έκτη ταινία έχει συναντήσει αρκετά σκαμπανεβάσματα, αφού έχασε τον κεντρικό της πρωταγωνιστή, τον Καπετάνιο Jack Sparrow του Johnny Depp.

Συγκεκριμένα, όπως μάθαμε μέσα από την πολυσυζητημένη δίκη για συκοφαντική δυσφήμιση ύψους $50 εκατομμυρίων του Johnny Depp εναντίον της πρώην συζύγου του, Amber Heard, η Disney έκοψε επαφές με τον γνωστό ηθοποιό και τον έδιωξε από την έκτη ταινία, όταν το περίφημο δημοσίευμα της Heard στο Washington Post έκανε το γύρο του διαδικτύου το 2018.













