Η Τατιάνα Στεφανίδου ολοκλήρωσε πρόωρα την εκπομπή της Power Talk, καθώς οι χαμηλές τηλεθεάσεις δεν άφησαν περιθώρια συνέχειας. Το talk show κινούνταν σταθερά σε μονοψήφια ποσοστά, χωρίς να καταφέρνει να βρει ανταπόκριση στο κοινό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σταθμός και παρουσιάστρια αποφάσισαν από κοινού να ολοκληρώσουν τη συνεργασία τους, κλείνοντας έτσι έναν σύντομο κύκλο παρουσίας της εκπομπής στο καθημερινό πρόγραμμα.

Στη θέση του Power Talk σύμφωνα με πληροφορίες του TVNEA.com θα προβάλλονται πλέον ελληνικές ταινίες.



Πηγή: tvnea.com
Νούμερα τηλεθέασης της απογευματινής ζώνης – Έτσι έκλεισε το Power Talk στον ΣΚΑΪ
Ολοκληρώθηκε η συνεργασία της Στεφανίδου με τον ΣΚΑΪ
Το Power Talk δεν λέει να σηκώσει κεφάλι – Νέα προβλήματα στην εκπομπή
Κάθε βράδυ και μια πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ...
Δείτε πως είναι στην πραγματικότητα το νέο υπερσύγχρονο studio του του Σκαϊ - Τι είπε η Σία Κοσιώνη;
«Οι μηχανές δεν βλέπουν το φύλο»: Η πρώτη γυναίκα μηχανοδηγός τρένου της Ινδίας χαράζει τον δρόμο της
Σύνταξη και με χρέη έως 45.000 ευρώ
Η Σερβία εγκαινιάζει το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας στη διαδρομή Βελιγράδι-Σουμπότιτσα
Ενδιαφέροντα γεγονότα για τη σήραγγα της Μάγχης
12 Γεγονότα για τα Τρένα που Ίσως Δεν Γνωρίζετε
