





Η Τατιάνα Στεφανίδου ολοκλήρωσε πρόωρα την εκπομπή της Power Talk, καθώς οι χαμηλές τηλεθεάσεις δεν άφησαν περιθώρια συνέχειας. Το talk show κινούνταν σταθερά σε μονοψήφια ποσοστά, χωρίς να καταφέρνει να βρει ανταπόκριση στο κοινό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σταθμός και παρουσιάστρια αποφάσισαν από κοινού να ολοκληρώσουν τη συνεργασία τους, κλείνοντας έτσι έναν σύντομο κύκλο παρουσίας της εκπομπής στο καθημερινό πρόγραμμα.

Στη θέση του Power Talk σύμφωνα με πληροφορίες του TVNEA.com θα προβάλλονται πλέον ελληνικές ταινίες.

Πηγή: tvnea.com