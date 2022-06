Έντονα γράφεται τις τελευταίες εβδομάδες πως η Ιωάννα Μαλέσκου έχει δεχθεί πρόταση από το STAR για να αναλάβει μία νέα μεσημεριανή gossip εκπομπή στα πρότυπα του «Super Star» με τη Χριστίνα Λαμπίρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του nassosblog.gr, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Δεν υπάρχει καμία διάθεση του καναλιού για κάποια νέα μεταγραφή, κάτι που δυσκολεύει πολύ το τηλεοπτικό μέλλον της Ιωάννας Μαλέσκου.

Λέτε να τη δούμε τη νέα σεζόν ως παίκτρια στο «Just the two of us»;

Πηγή: TVNEA.COM