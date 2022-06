themaygeias

Τα κεράσια είναι από τα πιο υγιεινά και νόστιμα φρούτα κατά τους μήνες της άνοιξης και του καλοκαιριού και τα αγαπημένα πολλών: οι άνθρωποι καταναλώνουν περισσότερα από 2 κιλά κεράσια κάθε χρόνο.Όπως και να τα σερβίρετε στα παιδιά σας ένα πράγμα είναι σίγουρο ότι θα τα καταναλώσουν χωρίς γκρίνια. Τα τρώνε σκέτα, τα τρώνε στο σχολείο για κολατσιό, για απογευματινό, μέσα σε smoothies, σε γλυκά, σε παγωτά και σε ζελέ.Στα παιδιά αρέσουν τα φρούτα που έχουν το μέγεθος μπουκιάς, μιας και τους δίνει τη δυνατότητα να τα φάνε μόνα τους και να διαλέξουν εκείνο που τους αρέσει περισσότερο.Είναι αυτονόητο, ωστόσο, ότι αν έχετε μικρά παιδιά, θα πρέπει να βγάλετε το κουκούτσι από τα κεράσια για να αποφύγετε τον πνιγμό. Αν έχετε μικρά παιδιά καλό θα είναι να τα πολτοποιείτε για να τα δίνετε με μορφή πουρέ.Δείτε παρακάτω 6 λόγους για τους οποίους τα κεράσια είναι υγιεινά για τα παιδιά.1. Πλούσια σε αντιοξειδωτικάΤα κεράσια έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες και βιταμίνη C, που έχουν αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και αντικαρκινικές ιδιότητες.Ειδικότερα, η βιταμίνη C είναι σημαντική για το δέρμα, τα οστά και τον συνδετικό ιστό, προάγει την επούλωση, βοηθά το σώμα να απορροφήσει σίδηρο και βοηθά στο σχηματισμό νευροδιαβιβαστών.2. Υποστηρίζουν την υγεία του εγκεφάλουΤα κεράσια είναι επίσης πλούσια σε ανθοκυανίνη, ένα αντιοξειδωτικό που παρέχει την πλούσια κόκκινη χρωστική τους.Η ανθοκυανίνη είναι επίσης γνωστό ότι υποστηρίζει τη γνωστική και κινητική λειτουργία και βελτιώνει την οπτική και νευρολογική υγεία.Μελέτες σε ποντίκια δείχνουν ότι η κατανάλωση κερασιών υποστηρίζει επίσης την υγεία του εγκεφάλου, βελτιώνει τη μνήμη και προλαμβάνει τη νόσο του Αλτσχάιμερ.3. Υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνεςΔεδομένου ότι τα περισσότερα παιδιά δεν τρώνε αρκετά φρούτα και λαχανικά, υστερούν σε φυτικές ίνες που είναι απαραίτητες για να νιώσουν χορτάτα, να διατηρήσουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σταθερά και να αποτρέψουν τη δυσκοιλιότητα.Μελέτες δείχνουν επίσης ότι η κατανάλωση άφθονων φυτικών ινών μειώνει τον κίνδυνο για καρδιακές παθήσεις, εγκεφαλικό επεισόδιο, διαβήτη τύπου 2 και ορισμένους τύπους καρκίνου.Στην πραγματικότητα, μια ανασκόπηση του Ιανουαρίου 2019 στο The Lancet διαπίστωσε ότι σε σύγκριση με τους ανθρώπους που έτρωγαν λιγότερες φυτικές ίνες, εκείνοι που έτρωγαν περισσότερες φυτικές ίνες είχαν χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικού, διαβήτη τύπου 2, καρκίνου του παχέος εντέρου και κίνδυνο να πεθάνουν νωρίς από οποιαδήποτε αιτία.Με περισσότερα από 3 γραμμάρια φυτικών ινών σε ένα φλιτζάνι, τα κεράσια θα βοηθήσουν τα παιδιά να πάρουν τις φυτικές ίνες που χρειάζονται.4. Μπορεί να αποτρέψουν τον διαβήτη τύπου 2Τα κεράσια έχουν χαμηλό γλυκαιμικό φορτίο, επομένως δεν αυξάνουν τα επίπεδα σακχάρου και ινσουλίνης στο αίμα, κάτι που μπορεί να αποτρέψει τον διαβήτη τύπου 2, μια πάθηση που αυξάνεται στα παιδιά.5. Για καρδιά γεμάτη υγείαΑν και η έρευνα είναι ακόμα ασαφής, ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν ότι η κατανάλωση κερασιών ή των χυμών τους, μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της ολικής χοληστερόλης, των τριγλυκεριδίων και της αρτηριακής πίεσης - όλοι είναι παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις.Στην πραγματικότητα, μια μικρή μελέτη του Ιουνίου 2019 που δημοσιεύτηκε στο Journal of Functional Foods διαπίστωσε ότι η κατανάλωση του χυμού από κεράσια Montmorency μείωσε τα επίπεδα ινσουλίνης και την αρτηριακή πίεση.Αν και οι καρδιακές παθήσεις δεν είναι κάτι που πρέπει να ανησυχείτε όταν το παιδί σας είναι μικρό, θα πρέπει από νωρίς, να το μάθετε να τρώει υγιεινά.6. Βοηθούν κατά τον βραδινό ύπνοΕάν έχετε μικρά παιδιά, η ώρα του ύπνου (και δη του βραδινού) είναι κάτι που σας απασχολεί σίγουρα.Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζατε, η κατανάλωση μιας χούφτας κεράσια το απόγευμα μπορεί να βοηθήσει.Μια μελέτη που έγινε τον Δεκέμβριο 2012 στο European Journal of Nutrition υποδεικνύει ότι η κατανάλωση χυμού κερασιού μπορεί να βελτιώσει τη διάρκεια και την ποιότητα του ύπνου. Αυτό συμβαίνει επειδή τα κεράσια είναι η μόνη φυσική πηγή μελατονίνης.Η μελατονίνη, γνωστή ως η ορμόνη του ύπνου, ρυθμίζει τους κύκλους ύπνου-αφύπνισης του σώματος.