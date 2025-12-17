2025-12-17 19:22:30
 Εκπαίδευση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: ένα καλό νέο

Το 2024, 1 στους 7 νέους (15–34 ετών) στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκαταλείψει έστω και μία φορά την εκπαίδευση ή την κατάρτιση.

 Εντυπωσιακές διαφορές ανά χώρα:

 Υψηλότερα ποσοστά εγκατάλειψης

 Ολλανδία (32,2%)

 Δανία (27,1%)

 Λουξεμβούργο (24,8%)

 Χαμηλότερα ποσοστά

 Ρουμανία (1,5%)

 Ελλάδα (2,2%)

 Βουλγαρία (3,5%)

 Η Ελλάδα καταγράφει μόλις 2,2% σχολικής εγκατάλειψης, ένα εξαιρετικά θετικό νέο για το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Ελπίζω αυτή η θετική πορεία να συνεχιστεί και στο μέλλον.

 Η εκπαίδευση δεν είναι απλώς στατιστικά στοιχεία. Αντικατοπτρίζει τις ευκαιρίες που προσφέρονται σε μια χώρα και συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή και στις προοπτικές ζωής κάθε παιδιού.

Πηγή https://ec.europa.eu/.../products.../w/ddn-20251215-3 


