Εκπαίδευση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: ένα καλό νέο
Το 2024, 1 στους 7 νέους (15–34 ετών) στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκαταλείψει έστω και μία φορά την εκπαίδευση ή την κατάρτιση.
Εντυπωσιακές διαφορές ανά χώρα:
Υψηλότερα ποσοστά εγκατάλειψης
Ολλανδία (32,2%)
Δανία (27,1%)
Λουξεμβούργο (24,8%)
Χαμηλότερα ποσοστά
Ρουμανία (1,5%)
Ελλάδα (2,2%)
Βουλγαρία (3,5%)
Η Ελλάδα καταγράφει μόλις 2,2% σχολικής εγκατάλειψης, ένα εξαιρετικά θετικό νέο για το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Ελπίζω αυτή η θετική πορεία να συνεχιστεί και στο μέλλον.
Η εκπαίδευση δεν είναι απλώς στατιστικά στοιχεία. Αντικατοπτρίζει τις ευκαιρίες που προσφέρονται σε μια χώρα και συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή και στις προοπτικές ζωής κάθε παιδιού.
Πηγή
