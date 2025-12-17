 Εκπαίδευση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: ένα καλό νέο

Εκπαίδευση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: ένα καλό νέοΤο 2024, 1 στους 7 νέους (15–34 ετών) στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκαταλείψει έστω και μία φορά την εκπαίδευση ή την κατάρτιση.Εντυπωσιακές διαφορές ανά χώρα:Υψηλότερα ποσοστά εγκατάλειψηςΟλλανδία (32,2%)Δανία (27,1%)Λουξεμβούργο (24,8%)Χαμηλότερα ποσοστάΡουμανία (1,5%)Ελλάδα (2,2%)Βουλγαρία (3,5%)Η Ελλάδα καταγράφει μόλις 2,2% σχολικής εγκατάλειψης, ένα εξαιρετικά θετικό νέο για το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Ελπίζω αυτή η θετική πορεία να συνεχιστεί και στο μέλλον.Η εκπαίδευση δεν είναι απλώς στατιστικά στοιχεία. Αντικατοπτρίζει τις ευκαιρίες που προσφέρονται σε μια χώρα και συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή και στις προοπτικές ζωής κάθε παιδιού.Πηγή https://ec.europa.eu/.../products.../w/ddn-20251215-3

