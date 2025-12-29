2025-12-29 08:02:25
 Το 65% των παιδιών που ξεκινούν σήμερα το δημοτικό σχολείο θα εργαστεί σε επαγγελματικά αντικείμενα που δεν έχουν καν επινοηθεί, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του World Futures Day 2025, μίας διεθνούς πρωτοβουλίας υπό την αιγίδα της Unesco, που γνωστοποιεί το One Stop Liaison Office, ο μηχανισμός υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας που λειτουργεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Παράλληλα το 10% των επαγγελματιών παγκοσμίως κατέχουν ήδη θέσεις εργασίας που δεν υπήρχαν πριν από μόλις πέντε χρόνια ενώ το 80% των εργοδοτών αναζητά δεξιότητες ζωής όπως η δημιουργικότητα και η επίλυση προβλημάτων και ένας στους τρεις νέους αισθάνεται απροετοίμαστος και εγκλωβισμένος στην αβεβαιότητα.

Σε ό,τι αφορά τις ανθρώπινες δεξιότητες που φαίνεται ότι θα παραμείνουν πολύτιμες, παρά την εκρηκτική άνοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), αυτές είναι η ενσυναίσθηση, η δημιουργικότητα και η επικοινωνία

. Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι «οι δεξιότητες αυτοδιαχείρισης (όπως η ανθεκτικότητα και η διαχείριση του άγχους) και ενεργητικής μάθησης (δηλαδή η μετάβαση από την παθητική θεωρία στην έμπρακτη επίλυση προβλημάτων μέσω της συνεργασίας) είναι οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες, ενώ τα επαγγέλματα που απαιτούν ανθρώπινη συνεργασία, αλληλεπίδραση και συναισθηματική νοημοσύνη διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο να απαξιωθούν».

Σε αυτό το πλαίσιο, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επιδιώκει να αναπτύξει περιφερειακές στρατηγικές, διεθνείς συνεργασίες και δράσεις δικτύωσης και εκπαίδευσης των νέων που θα τους προσφέρουν τα κατάλληλα εργαλεία αλλά και δομές που θα μετατρέψουν τον σχεδιασμό σε μετρήσιμη δράση. Χαρακτηριστική περίπτωση ήταν ο διαγωνισμός Techstars Startup Weekend Thessaloniki που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις αρχές Δεκεμβρίου με τη συμμετοχή 160 ατόμων. Μέσα από 54 ώρες εντατικής συνεργασίας η εκδήλωση λειτούργησε ως επιταχυντής για την ενεργητική μάθηση και την κριτική σκέψη.

Εκτός από τις δράσεις εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με την υποστήριξη του One Stop Liaison Office, συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκά δίκτυα έρευνας, καινοτομίας και δεξιοτήτων, όπως τα ERRIN, I4CE, Foresight Europe Network και Large Scale Skills Partnerships (LSP). Παράλληλα ο Μηχανισμός Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας – One Stop Liaison Office της ΠΚΜ διατηρεί τον διαδραστικό ιστότοπο https://horizonscanning.io , μέσω του οποίου διερευνά, αναλύει και δημοσιεύει τάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες της Κεντρικής Μακεδονίας.

«Η Κεντρική Μακεδονία περνά από τη φάση της θεσμικής οργάνωσης στην υλοποίηση έργων και ιδεών με απτό και μετρήσιμο αντίκτυπο. Τα δίκτυα, οι συνεργασίες και τα επενδυτικά κανάλια που ενεργοποιούνται δεν αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά μέσα στήριξης των ομάδων και των πρωτοβουλιών που αναδύονται. Το επόμενο στοίχημα είναι η διατήρηση αυτής της δυναμικής, ώστε οι πρωτοβουλίες που γεννήθηκαν στο τριήμερο του διαγωνισμού Techstars να εξελιχθούν σε βιώσιμες επιχειρήσεις με πραγματικό και θετικό αποτύπωμα, ενισχύοντας την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων της Γενιάς Ζ -και των επόμενων- στην Κεντρική Μακεδονία» επισημαίνεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση του One Stop Liaison Office.

