Ένα δημοφιλές φωτογραφικό μοτίβο: η πινακίδα στον σιδηροδρομικό σταθμό Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogoch58 γράμματα, ενωμένα χωρίς κενά: Με το ασυνήθιστο όνομά του, το Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogoch στην Ουαλία ξεχωρίζει σίγουρα και είναι το επίκεντρο του πρώτου μέρους της σειράς "Extreme Places".Το νησί Anglesey στη βορειοδυτική ακτή της Ουαλίας είναι ένα ήσυχο μέρος. Πολύ λίγοι τουρίστες απομακρύνονται τόσο μακριά, καθώς υπάρχουν πολύ λίγα αξιοθέατα. Έχει μια σημαντική ιστορία, ωστόσο, το Anglesey - ή Ynys Môn, όπως αποκαλείται στα Ουαλικά - ήταν κάποτε κέντρο της κουλτούρας των Δρυιδών και για πολλούς αιώνες χρησίμευε ως καταφύγιο για τους Κέλτες αρχιερείς. Πολλοί μύθοι γύρω από αυτή την περίοδο επιβιώνουν μέχρι σήμερα. Ένα μέρος αισθάνεται ιδιαίτερα σαν ένα λείψανο αυτής της εποχής. Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch είναι το όνομα του χωριού με 3.000 κατοίκους στα νοτιοανατολικά του νησιού. Μετάφραση στα Αγγλικά σημαίνει: Η Εκκλησία της Μαρίας στο Κοίλο της Λευκής Φουντουκιάς κοντά στην Αγριεμένη Δίνη και η Εκκλησία του Τυσίλιου δίπλα στην Κόκκινη Σπηλιά.Ταξιδεύοντας από την ηπειρωτική χώρα της Ουαλίας μέσω της κρεμαστής γέφυρας Menai στο Anglesey, φτάνετε πρώτα στο μέρος με το πιο ασυνήθιστο όνομα στο νησί.Με 58 γράμματα, είναι το μεγαλύτερο μονολεκτικό τοπωνύμιο οπουδήποτε στην Ευρώπη. Η σωστή προφορά του είναι σχεδόν αδύνατο για τους μη ουαλόφωνους, και ακόμη και εκείνοι που ζουν στο νησί απλώς αποκαλούν το χωριό «Llanfairpwll» για λόγους ευκολίας. Αλλά αν υποψιάζεστε ότι αυτό μπορεί να είναι μια κληρονομιά των Κελτών, κάνετε λάθος. Το σχεδόν απρόφωνο όνομα είναι στην πραγματικότητα μια πολύ πρόσφατη εφεύρεση. Το χωριό συνδέθηκε με το σιδηροδρομικό δίκτυο στα μέσα του 19ου αιώνα. Εδώ εγκαταστάθηκαν βιοτέχνες και έμποροι, αλλά οι δουλειές ήταν αργές. Ένας ευρηματικός ράφτης εφηύρε το γλωσσοτριβείο για να κάνει το μέρος πιο ενδιαφέρον. Η δημιουργική του στρατηγική λειτούργησε, το χωριό της Ουαλίας έγινε γνωστό σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και προσέλκυσε έναν αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών.Ο σιδηροδρομικός σταθμός Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogoch άνοιξε το 1848. Σύντομα άρχισαν να έρχονται επισκέπτες στην πόλη λόγω του ασυνήθιστου ονόματός της.Σήμερα οι άνθρωποι εξακολουθούν να ελκύονται στο χωριό λόγω του ασυνήθιστου ονόματος του, με την πινακίδα στον σιδηροδρομικό σταθμό μια δημοφιλή εικόνα για φωτογραφίες από τουρίστες. Και με το στριφτάρι της γλώσσας του, ο Llanfairpwll εξασφάλισε ακόμη και μια είσοδο στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες το 2002: για το μεγαλύτερο μονολεκτικό όνομα τομέα Διαδικτύου στον κόσμο.Αρκετός λόγος για τον ρεπόρτερ της DW, Χέντρικ Γουέλινγκ, να επισκεφθεί το μέρος. Για τη σειρά «Europe to the Maxx» στο lifestyle και πολιτισμό περιοδικό «Euromaxx» εξερευνά υπερθετικά σε όλη την Ευρώπη. Στο Llanfairpwll, έβαλε τους ντόπιους να του πουν την ιστορία πίσω από την τρελή συλλογή επιστολών και, φυσικά, εξασκήθηκε σε μερικά Ουαλικά. Μάθετε στο βίντεό μας αν με τη βοήθειά τους κατάφερε τελικά να προφέρει σωστά το πλήρες τοπωνύμιο!Συμβουλές εξυπηρέτησης:Διεύθυνση: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, LL 61 5UJ, Anglesey, ΟυαλίαΜετάβαση: Από το Λίβερπουλ ή το Μάντσεστερ μπορείτε να φτάσετε στο Llanfairpwll σε περίπου 3,5 ώρες με το τρένο.Ειδική συμβουλή: Το Plas Newydd, το εξοχικό κτήμα του Marquess of Anglesey, αξίζει επίσης μια επίσκεψη. Το αρχοντικό του ύστερου Μεσαίωνα βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό και φιλοξενεί αρκετές εκθέσεις.Το συνοδευτικό βιβλίοΗ Ευρώπη στα πιο ακραία της: Η σειρά "Europe to the Maxx" στο lifestyle και πολιτιστικό περιοδικό της DW Euromaxx κάνει τους υπερθετικούς της Ευρώπης βιώσιμους — από εξαιρετική αρχιτεκτονική έως εντυπωσιακά τοπία έως μοναδικά πολιτιστικά φαινόμενα. Συνοδεύοντας τη σειρά, εκδόθηκε το βιβλίο 111 ακραία μέρη στην Ευρώπη που δεν πρέπει να χάσετε σε συνεργασία με την Emons Verlag . Είναι ένας εναλλακτικός ταξιδιωτικός οδηγός, τόσο ενημερωτικός όσο και διασκεδαστικός, για μανιώδεις ταξιδιώτες, λάτρεις της Ευρώπης και οποιονδήποτε θέλει να επιδεικνύει με ασυνήθιστα κουίζ παμπ. Είναι γεμάτο με εγγυημένα ρεκόρ!dw.comsidirodromikanea.blogspot.com