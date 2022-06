Την άνοιξη του 2023 έρχεται στους υπολογιστές η νέα περιπέτεια από την Μέση γη με τίτλο "Lord of the Rings: Return to Moria".

Εκεί καλείστε να οδηγήσετε μια ομάδα από Dwarfs στην ανακατάληψη της Μόρια, ζώντας μια περιπέτεια πέρα από κάθε φαντασία.

Δείτε το τρέιλερ για μια πρώτη γεύση:

