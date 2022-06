Χάνεσαι σε ένα ατελείωτο λαβύρινθο άδειων χώρων γραφείου, σε περισσότερα από 965 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα τυχαία διαρρυθμισμένων δωματίων, φωτισμένων με λάμπες φθορισμού και στρωμένων με μια υγρή φτηνή καφέ μοκέτα και λαχανί ταπετσαρία στους τοίχους, και προσπαθείς να ξεφύγεις από κάτι που περιπλανιέται εκεί κοντά, τέρατα που καιροφυλακτούν σε κάθε γωνία. Πρέπει να βρεις το δρόμο για το σπίτι, αλλά κάποιοι «φίλοι» δεν σου επιτρέπουν να φύγεις, οι σκιές πλησιάζουν όλο και πιο κοντά, αν δεν «ξυπνήσεις» έγκαιρα, οι εφιάλτες σου θα σε καταβροχθίσουν.

Καλώς ήρθες στην κόλαση των Backrooms, το βιντεοπαιχνίδι ανατριχίλας του μοναχικού παίκτη, του ολοκληρωτικά αποκομμένου από την πραγματικότητα, που αναγκάζεται να αναμετρηθεί μόνος με τις πιο φρικιαστικές απειλές…

Είναι το βιντεοπαιχνίδι που περισσότερο αναζήτησαν στο διαδίκτυο και έπαιξαν τα παιδιά την άνοιξη του 2022, σύμφωνα με νέα μελέτη του Kaspersky Safe Kids για τα ενδιαφέροντα των ανηλίκων μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου. Είναι ένα βιντεοπαιχνίδι τρόμου, εξαιρετικά δημοφιλές τους τελευταίους μήνες, με πολλαπλά επίπεδα εξερεύνησης για τους παίκτες.

Αλλά βέβαια τα παιδιά αναζητούν όχι μόνο παιχνίδια στο διαδίκτυο, αλλά και ταινίες, τηλεοπτικά σόου, μουσική, συγκεκριμένους bloggers.

Ψυχαγωγήθηκαν πολύ με το περίφημο χαστούκι των Οσκαρ, του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ, με τη δικαστική διαμάχη μεταξύ Τζόνι Ντεπ και Αμπερ Χερντ, με τις φήμες για το διάσημο ζευγάρι του Spiderman, Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ.

Στο πεδίο της μουσικής, περισσότερο είδαν στο YouTube το βίντεο του τραγουδιού “That That” του Psy στο οποίο συμμετέχει ο σταρ των BTS, Σούγκα. Επίσης το βίντεο We Don’t Talk About Bruno (από το Encanto).

Στον τομέα των κινουμένων σχεδίων την προσοχή τους απέσπασε το κανάλι My Story Animated, το οποίο μετατρέπει σε κινούμενα σχέδια υποτιθέμενες αληθινές ιστορίες που έχουν σταλεί από εφήβους. Από ταινίες τα παιδιά περισσότερο είδαν τα The Bad Guys, Sonic the Hedgehog 2, Rock Dog 2, Heartstopper.

Τα ενδιαφέροντά τους κατανεμήθηκαν ως εξής: software, audio και video (43,6%) επικοινωνία μέσω διαδικτύου (17,2%) και e-commerce (16,1%).

Οι εφαρμογές που προτίμησαν στο Android ήταν το YouTube (31,6%), το TikTok (19%) και το WhatsApp (18,3%).

Στα προγράμματα Windows, την πρώτη θέση με μεγάλο προβάδισμα έδωσαν στο Google Chrome (44,7%). Το πρόγραμμα περιήγησης της Microsoft, Microsoft Edge συγκέντρωσε το 12,6% των προτιμήσεών τους και η πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων, Discord, το 9,8%.

Η διεθνής εταιρεία ψηφιακής ασφάλειας Kaspersky συνιστά στους γονείς να συμμετέχουν στις διαδικτυακές δραστηριότητες των παιδιών τους από μικρή ηλικία και να τα καθοδηγούν, να συζητούν μαζί τους τα θέματα ασφάλειας και να τα προτρέπουν να μη συμφωνούν με καμία ρύθμιση απορρήτου από μόνα τους

