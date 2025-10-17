2025-10-17 07:07:46
Σήμερα συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον πρώην Αρχιμηχανικό του ΟΣΕ Γιώργο Νίνο που έφυγε από την ζωή την περασμένη Τετάρτη.Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου σήμερα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο Τριάδι.Για τον άνθρωπο και επιστήμονα Γιώργο Νίνο μιλούν με συγκινητικά λόγια άνθρωποι που τον γνώρισαν και εργαστήκαν μαζί του.Μέσα από τα δεκάδες μηνύματα sidirodromikanea
