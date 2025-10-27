2025-10-27 20:04:36
Αυλαία ρίχνει αύριο, Τρίτη 22:30 στον ΑΝΤ1, ο δεύτερος κύκλος της επιτυχημένης σειράς «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη. Μια σειρά που αγαπήθηκε για το χιούμορ, τη συγκίνηση και τα δυνατά κοινωνικά της μηνύματα, ολοκληρώνει το τηλεοπτικό της ταξίδι αφήνοντας έντονο το αποτύπωμά της στο ελληνικό κοινό.

Με αφορμή το τελευταίο επεισόδιο, ο δημιουργός και πρωταγωνιστής της σειράς, Γιώργος Καπουτζίδης, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση, συνοψίζοντας το νόημα αυτής της διαδρομής:

«Κάπως έτσι, φτάσαμε στο τέλος. Και τώρα; Τι μένει, άραγε, από αυτή τη διαδρομή;

Αυτό που μένει είναι η βεβαιότητα ότι όλοι αξίζουμε να ζήσουμε σε έναν κόσμο που δεν ψάχνει το τέλειο, σε έναν κόσμο που αρκεί να μπορεί να γελάει, να συγκινείται, να αποδέχεται, να συγχωρεί και να αγαπάει…»

Η σειρά «Σέρρες» κατάφερε να μιλήσει με ειλικρίνεια για τις ανθρώπινες σχέσεις, τη διαφορετικότητα, την οικογένεια και τη δύναμη της αγάπης, ενώ ταυτόχρονα προσέφερε γέλιο και συγκίνηση μέσα από αληθινούς, καθημερινούς χαρακτήρες.



