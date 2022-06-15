2022-06-15 11:00:05
Φωτογραφία για Πρωτιά για το Deal! Στα μονοψήφια ξανά η Ελένη... Αναλυτικά η τηλεθέαση (14/6/2022)
Τι επιλέγει να δει το  κοινό, στην μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη; Πάμε να δούμε τα ποσοστά τηλεθέασης.

Αναλυτικά:

Πρόγραμμα- 18/54

ΑΝΤ1 NEWS 16,3

ALPHA NEWS 12,8

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ 14,9

MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 9,9

ΟPEN NEWS 5,5

STAR  NEWS 6,6

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΡΤ1 3,8

ΕΛΕΝΗ 8,7

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 17,4

ROUK ZOUK 17,0

ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ 10,1

ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 14,5

T-LIVE 15,7

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 11,4

SHOPPING STAR 15,7

ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ 1,9

ΔΕΣ ΚΑΙ ΒΡΕΣ 1,8

SUPERSTORE 9,8

ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ Ε 8,6

5 Χ 5 16,5

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 16,0

DEAL 17,1

ΤΡΙΑ ΜΙΛΑ 8,2

ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 14,5

HAPPY TRAVELLER (E) 5.8

ΚΑΤΙ ΞΑΝΑΨΗΝΕΤΑΙ (Ε) 5,7

LIVE NEWS 16,6

THE CHASE 15,7

STOYNTIO 4  4,6

ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά. 

ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research

Πηγή: TVNEA.COM
tvnea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Θεσσαλονίκη: Αύξηση έως και 50% στη διάθεση self test και στη διενέργεια rapid test στα φαρμακεία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Θεσσαλονίκη: Αύξηση έως και 50% στη διάθεση self test και στη διενέργεια rapid test στα φαρμακεία
Χτύπησε μέχρι 32,6% ο Εκατομμυριούχος! Αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης! (14/6/2022)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Χτύπησε μέχρι 32,6% ο Εκατομμυριούχος! Αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης! (14/6/2022)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Χτύπησε μέχρι 32,6% ο Εκατομμυριούχος! Αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης! (14/6/2022)
Χτύπησε μέχρι 32,6% ο Εκατομμυριούχος! Αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης! (14/6/2022)
Με χαμηλά ποσοστά τα ριάλιτι σε STAR και ΣΚΑΙ... Δείτε την τηλεθέαση στο Prime Time! (14/6/2022)
Με χαμηλά ποσοστά τα ριάλιτι σε STAR και ΣΚΑΙ... Δείτε την τηλεθέαση στο Prime Time! (14/6/2022)
Το Πρωινό διέλυσε τον ανταγωνισμό... Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης (18/54) 14/6/2022
Το Πρωινό διέλυσε τον ανταγωνισμό... Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης (18/54) 14/6/2022
Δείτε το ταμείο των καναλιών για την Δευτέρα 13/6/2022
Δείτε το ταμείο των καναλιών για την Δευτέρα 13/6/2022
Στην κορυφή ο Εκατομμυριούχος! Αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης! (13/6/2022)
Στην κορυφή ο Εκατομμυριούχος! Αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης! (13/6/2022)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Σαν δεύτερος στρατός»: Βασικός ρόλος των σιδηροδρόμων της Ουκρανίας στον καιρό του πολέμου
«Σαν δεύτερος στρατός»: Βασικός ρόλος των σιδηροδρόμων της Ουκρανίας στον καιρό του πολέμου
«Ξετυλίγεται το κουβάρι» για εκσυγχρονισμό / διαχωρισμό ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ – Η νομική υποστήριξη και το ευρύτερο πλαίσιο
«Ξετυλίγεται το κουβάρι» για εκσυγχρονισμό / διαχωρισμό ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ – Η νομική υποστήριξη και το ευρύτερο πλαίσιο
Με χαμηλά ποσοστά τα ριάλιτι σε STAR και ΣΚΑΙ... Δείτε την τηλεθέαση στο Prime Time! (14/6/2022)
Με χαμηλά ποσοστά τα ριάλιτι σε STAR και ΣΚΑΙ... Δείτε την τηλεθέαση στο Prime Time! (14/6/2022)
«Σέρφερς» χόρευαν στην οροφή κινούμενου τρένου πάνω από γέφυρα της Νέας Υόρκης (βίντεο)
«Σέρφερς» χόρευαν στην οροφή κινούμενου τρένου πάνω από γέφυρα της Νέας Υόρκης (βίντεο)
Αυτή είναι η νέα σειρά του MEGA που ξεκίνησε γυρίσματα...
Αυτή είναι η νέα σειρά του MEGA που ξεκίνησε γυρίσματα...