2026-10-02 10:27:46

Το «Live News» ήταν στην κορυφή της απογευματινής ζώνης με 21.2% στο δυναμικό κοινό. Ακολούθησε το «Deal» με 14.0%, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» κατέγραψε 12.6%.



Στη συνέχεια, το «Cash or Trash» σημείωσε 10.9%, το «The Chase» 10.3% και οι «Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)» 10.1%. Το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» κινήθηκε στο 7.8%, ενώ το «Studio στις 3» κατέγραψε 7.5%.



Οι «Αντώνιος & Κλεοπάτρα» σημείωσαν 6.0%, το «Στούντιο 4» 3.8% και το «Κάτι Ψήνεται» 3.7%. Το «Ρεπορτάζ Τώρα!» βρέθηκε στο 2.7%, ενώ οι «Καθαρές Κουβέντες» κινήθηκαν στο 2.4%.



Πηγή: tvnea.com



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