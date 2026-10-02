Συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί εν δράσει ξανά: Συνεστίαση με συγκίνηση και ζωντανή μουσική. Δείτε εικόνες.
2026-10-02 19:17:02
Με το μήνυμα «Έλα και εσύ στην παρέα μας», δεκάδες συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των συναδέλφων τους και συμμετείχαν στη συνεστίαση που πραγματοποιήθηκε στην ταβέρνα «Γιαννίκος», δίπλα στο εμβληματικό μνημείο της Θεσσαλονίκης, την Καμάρα.Κατά την άφιξή τους σημειώθηκαν ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές, καθώς πολλοί από τους παρευρισκόμενους είχαν να συναντήσουν συναδέλφους sidirodromikanea
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