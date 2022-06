Αύξηση που αγγίζει έως και το 50% καταγράφεται την τελευταία βδομάδα στη ζήτηση self test, αλλά και στη διενέργεια rapid test στα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης.Σύμφωνα με στοιχεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ), πολίτες όλων των ηλικιών, οι οποίοι συνήθως εμφανίζουν ήπια συμπτώματα, όπως πονόλαιμο και καταρροή, προσέρχονται στα φαρμακεία για να κάνουν το τεστ και να διαπιστώσουν εάν νοσούν από COVID-19. Μάλιστα, αυξημένο είναι και το ποσοστό θετικότητας των τεστ, καθώς περίπου 7 στα 10 είναι θετικά.«Ήδη από την προηγούμενη βδομάδα και μετά και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, οπότε πολλοί συμπολίτες μας βρήκαν την ευκαιρία να εκδράμουν, παρατηρούμε .... αύξηση στην αγορά self test, τα οποία προμηθεύονται όσοι θέλουν να τα κάνουν μόνοι στο σπίτι τους για να διαπιστώσουν εάν νοσούν από COVID-19. Αύξηση, όμως, καταγράφεται και στη ζήτηση των rapid test που διενεργούμε στα φαρμακεία μας, καθώς οι πολίτες που εμφανίζουν συμπτώματα που τους ανησυχούν, θέλουν να εξακριβώσουν εάν είναι θετικοί ή όχι στον κορoνοϊό», εξηγεί ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύσιος Ευγενίδης.Παράλληλα αναφέρει ότι οι συμπολίτες μας που τις τελευταίες ημέρες προστρέχουν στα φαρμακεία είναι όλων των ηλικιών, εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι.«Υπάρχουν φαρμακεία της πόλης μας όπου πριν μία εβδομάδα διενεργούνταν 1-2 rapid test ημερησίως και τώρα γίνονται 5-6. Επίσης σε άλλα φαρμακεία καταγράφεται αύξηση στην πώληση self test που αγγίζει έως και το 50%, ενώ αυξημένη είναι και η θετικότητα, όπως φαίνεται στα αποτελέσματα», επισημαίνει ο κ. Ευγενίδης.Σύμφωνα με τον ίδιο, κύρια αιτία για την αύξηση της ζήτησης, αλλά και της θετικότητας είναι η χαλάρωση των μέτρων κατά της πανδημίας λόγω καλοκαιριού.«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κορoνοϊός υπάρχει. Φανταστείτε ότι συχνά αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με πολίτες που θέλουν να μπουν στο φαρμακείο χωρίς να φορούν μάσκα, όταν βάσει νόμου η χρήση της είναι υποχρεωτική. Κάποιοι τελικώς συμμορφώνονται, ενώ άλλοι περιμένουν στην πόρτα για να εξυπηρετηθούν. Είναι λοιπόν, σημαντικό, να παραμένουμε προσεχτικοί και να τηρούμε τα μέτρα προστασίας, όπως είναι η χρήση μάσκας και η αποφυγή, όσο φυσικά είναι εφικτό, του συγχρωτισμού», τονίζει ο κ. Ευγενίδης.enikos.gr