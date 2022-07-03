2022-07-03 10:45:04
Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για τα μεσημεριανά και απογευματινά προγράμματα για χθες , σύμφωνα με την AGB Nielsen ήταν:
Πρόγραμμα 18-54
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 5,8
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 14,5
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ 5,1
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 15,2
ΟPEN NEWS 4,8
EΙΔΗΣΕΙΣ STAR 7,1
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΡΤ1 (15:00) 4,7
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ 18,5
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 15.2
ΠΕΤΑ ΤΗ ΦΡΙΤΕΖΑ (Ε) 8.0
DOT. (E) 7,4
ΟΛΑ ΓΚΟΥΝΤ 6,3
ΤΙ ΛΕΣ ΤΩΡΑ! 9,7
OPEN SPORT 4,1
TAXI(Ε) 3,3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ STAR 15,3
ΤΑΙΝΙΑ MEGA 7,5
CASH OR TRASH 14,5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΤ1 11,0
KITCHEN LAB 16,2
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 11,9
ΜΑΡΙΑ Η ΑΣΧΗΜΗ (Ε) 6.1
ΣΑΒΒΑΤΟΓΕΝΝΗΜΕΝΕΣ (Ε) 13,8
HAPPY TRAVELLER 5,5
Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ 10,3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ OPEN 7,3
ΕΙΚΟΝΕΣ 6,4
ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.
*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.
ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research
Πηγή: TVNEA.COM
tvnea
Πρόγραμμα 18-54
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 5,8
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 14,5
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ 5,1
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 15,2
ΟPEN NEWS 4,8
EΙΔΗΣΕΙΣ STAR 7,1
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΡΤ1 (15:00) 4,7
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ 18,5
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 15.2
ΠΕΤΑ ΤΗ ΦΡΙΤΕΖΑ (Ε) 8.0
DOT. (E) 7,4
ΟΛΑ ΓΚΟΥΝΤ 6,3
ΤΙ ΛΕΣ ΤΩΡΑ! 9,7
OPEN SPORT 4,1
TAXI(Ε) 3,3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ STAR 15,3
ΤΑΙΝΙΑ MEGA 7,5
CASH OR TRASH 14,5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΤ1 11,0
KITCHEN LAB 16,2
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 11,9
ΜΑΡΙΑ Η ΑΣΧΗΜΗ (Ε) 6.1
ΣΑΒΒΑΤΟΓΕΝΝΗΜΕΝΕΣ (Ε) 13,8
HAPPY TRAVELLER 5,5
Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ 10,3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ OPEN 7,3
ΕΙΚΟΝΕΣ 6,4
ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.
*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.
ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research
Πηγή: TVNEA.COM
tvnea
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