2026-10-26 10:32:06
Φωτογραφία για Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Πρωτιά για τα MEGA Γεγονότα
Τα MEGA Γεγονότα βρέθηκαν στην πρώτη θέση των κεντρικών δελτίων ειδήσεων με 13,7% στο δυναμικό κοινό. Ακολούθησε το Open News με 8,3%, ενώ το ANT1 News σημείωσε 7,6%.

Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha κατέγραψε 7,4%, το Star News σημείωσε 6,7% και το Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΪ συγκέντρωσε 6,5%. Το  το δελτίο της ΕΡΤ1, μαζί με αθλητικά και καιρό, περιορίστηκε στο 2,6%.

Πηγή: tvnea.com
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