2026-10-23 10:27:53

Το Live News βρέθηκε στην κορυφή της απογευματινής ζώνης, καταγράφοντας 19,3% στο δυναμικό κοινό. Ο Τροχός της Τύχης ακολούθησε με 16,2%, ενώ το The Chase σημείωσε 14,4%.



Το Deal συγκέντρωσε 12,1% και το Studio στις 3 κατέγραψε 10,7%. Το Cash or Trash σημείωσε 10,3%, ενώ οι Οικογενειακές Ιστορίες (Ε) ακολούθησαν με 9,1%.



Το Κάτι Ψήνεται κατέγραψε 6,9%, το Αντώνιος και Κλεοπάτρα σημείωσε 5,9%, ενώ ο Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) συγκέντρωσε 4,9%.«Οι Κουτσουπιές κατέγραψαν 4,6% στο δυναμικό κοινό», οι Καθαρές Κουβέντες 4,0%, ενώ το Στούντιο 4 έκλεισε με 1,1%.



Πηγή: tvnea.com



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