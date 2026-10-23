2026-10-23 10:27:53
Το Live News βρέθηκε στην κορυφή της απογευματινής ζώνης, καταγράφοντας 19,3% στο δυναμικό κοινό. Ο Τροχός της Τύχης ακολούθησε με 16,2%, ενώ το The Chase σημείωσε 14,4%.
Το Deal συγκέντρωσε 12,1% και το Studio στις 3 κατέγραψε 10,7%. Το Cash or Trash σημείωσε 10,3%, ενώ οι Οικογενειακές Ιστορίες (Ε) ακολούθησαν με 9,1%.
Το Κάτι Ψήνεται κατέγραψε 6,9%, το Αντώνιος και Κλεοπάτρα σημείωσε 5,9%, ενώ ο Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) συγκέντρωσε 4,9%.«Οι Κουτσουπιές κατέγραψαν 4,6% στο δυναμικό κοινό», οι Καθαρές Κουβέντες 4,0%, ενώ το Στούντιο 4 έκλεισε με 1,1%.
Πηγή: tvnea.com
Το Deal συγκέντρωσε 12,1% και το Studio στις 3 κατέγραψε 10,7%. Το Cash or Trash σημείωσε 10,3%, ενώ οι Οικογενειακές Ιστορίες (Ε) ακολούθησαν με 9,1%.
Το Κάτι Ψήνεται κατέγραψε 6,9%, το Αντώνιος και Κλεοπάτρα σημείωσε 5,9%, ενώ ο Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) συγκέντρωσε 4,9%.«Οι Κουτσουπιές κατέγραψαν 4,6% στο δυναμικό κοινό», οι Καθαρές Κουβέντες 4,0%, ενώ το Στούντιο 4 έκλεισε με 1,1%.
Πηγή: tvnea.com
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