Prime Time και Late Νight Ζώνη: Μάχη στην κορυφή με το «Σόι σου» και την «Μπαμπά σ’ αγαπώ» - Δυνατή πρωτιά για τις «Νύχτες Αποκαλύψεων»
2026-10-22 11:47:09
Το «Σόι σου» (Ε) βρέθηκε στην πρώτη θέση της prime time ζώνης με 16,6% στο δυναμικό κοινό, με τη σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» να ακολουθεί με 16,4%. Το «Ντέρτι» σημείωσε 13,7%, ενώ ο αγώνας UEFA Champions League: Μπάγερν Μονάχου – Άρσεναλ στο MEGA κατέγραψε 13,6%.
Το First Dates συγκέντρωσε 13,1%, ενώ η σειρά «Μια γυναίκα» σημείωσε 12,6%. Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» κατέγραψε 11,7%, με το «Κρίνο και Αγκάθι» να ακολουθεί με 10,5%.
Οι «Μπλε Ώρες» σημείωσαν 6,2%, ενώ ο «Πύργος του Ντάουντον – Β΄ Κύκλος» περιορίστηκε στο 0,8%.
Late Night Ζώνη: Πρωτιά για τις «Νύχτες Αποκαλύψεων»
Οι «Νύχτες Αποκαλύψεων» κυριάρχησαν στη late night ζώνη, καταγράφοντας 19,8% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Post Game με 12,1%.
Πηγή: tvnea.com
Το First Dates συγκέντρωσε 13,1%, ενώ η σειρά «Μια γυναίκα» σημείωσε 12,6%. Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» κατέγραψε 11,7%, με το «Κρίνο και Αγκάθι» να ακολουθεί με 10,5%.
Οι «Μπλε Ώρες» σημείωσαν 6,2%, ενώ ο «Πύργος του Ντάουντον – Β΄ Κύκλος» περιορίστηκε στο 0,8%.
Late Night Ζώνη: Πρωτιά για τις «Νύχτες Αποκαλύψεων»
Οι «Νύχτες Αποκαλύψεων» κυριάρχησαν στη late night ζώνη, καταγράφοντας 19,8% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Post Game με 12,1%.
Πηγή: tvnea.com
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