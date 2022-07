tvnea

Οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας ημέρες και νύχτες είναι στην ΕΡΤ με ταινίες που αγαπήθηκαν από τον ελληνικό και παγκόσμιο κινηματογράφο. Οι επιλογές πολλές, για όλα τα γούστα. Από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, η ΕΡΤ2 μεταδίδει δύο ταινίες, μια ελληνική στις 13:00 και μια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο στις 22:00, ενώ το Σαββατοκύριακο η ΕΡΤ2 μετατρέπεται σε κινηματογραφική αίθουσα όπου οι φίλοι της 7ης τέχνης μπορούν να παρακολουθήσουν πέντε ταινίες.Ταινίες από τη «χρυσή» περίοδο του ελληνικού κινηματογράφου μεταδίδει κάθε Κυριακή στις 19:15 και η ΕΡΤ1.ΕΡΤ2Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022, στις 13:00«Ερωτικά παιχνίδια»Κωμωδία, παραγωγής 1960.Σκηνοθεσία: Γιώργος ΘεοδοσιάδηςΣενάριο: Ναπολέων ΕλευθερίουΠαίζουν: Λάμπρος Κωνσταντάρας, Γιώργος Πάντζας, Μίρκα Καλατζοπούλου, Γιάννης Γκιωνάκης, Αλέκα Στρατηγού, Θανάσης Βέγγος, Νίκος Παπαναστασίου, Γιώργος Μπέλλος, Μιρέλλα Τσάρου, Όλγα Τουρνάκη, Τίτα Καλλιγεράκη, Μαρίνα Πεφάνη, ΖαννίνοΥπόθεση: Ο ανοιχτόκαρδος Μάνος αντιμετωπίζει με ειρωνική συγκατάβαση τις παραξενιές της κόρης του Τζένης, η οποία βρίσκει τα αγόρια της ηλικίας της ανώριμα και σαχλά.Η κατάσταση περιπλέκεται μόλις η κοπέλα γνωρίζει τον Αλέκο, έναν συνομήλικό της που μεταμφιέζεται σε γοητευτικό σαραντάρη για να τη συγκινήσει.Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022, στις 22:00«Φως στο σκοτάδι»(Light of my Life)Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΔράμα, παραγωγής ΗΠΑ 2019.Σκηνοθεσία-σενάριο: Κέισι ΆφλεκΠαίζουν: Κέισι Άφλεκ, Άννα Πνιόφσκι, Ελίζαμπεθ Μος, Τομ Μπάουερ, Τίμοθι ΓουέμπερΥπόθεση: Σε έναν κόσμο, όπου οι γυναίκες εδώ και μία δεκαετία αποτελούν εξαφανισμένο «είδος» εξαιτίας ενός θανατηφόρου ιού, ένας πατέρας και η μικρή του κόρη, Ραγκ, βρίσκονται περιπλανώμενοι από δάσος σε δάσος, σε μία διαρκή αναζήτηση του επόμενου ασφαλούς σημείου για να περάσουν το βράδυ τους.Αντιλαμβανόμενος το βάρος μιας κόρης σε εποχή στην οποία οι γυναίκες έχουν εκλείψει, ο πατέρας της Ραγκ τη συστήνει ως γιο, σε μια προσπάθεια να την κρατήσει ασφαλή από τις επικίνδυνες ορέξεις άγνωστων ανδρών.Τρίτη 5 Ιουλίου 2022, στις 13:00«Ο κόσμος τρελάθηκε»Κωμωδία, παραγωγής 1967.Σκηνοθεσία: Ερρίκος ΘαλασσινόςΣενάριο: Ερρίκος Θαλασσινός, Γιώργος ΛαζαρίδηςΠαίζουν: Ντίνος Ηλιόπουλος, Λίλιαν Μηνιάτη, Αλέκος Τζανετάκος, Κώστας Ρηγόπουλος, Σωτήρης Μουστάκας, Γιώργος Μιχαλακόπουλος, Γιώργος Μοσχίδης, Νίκος Φέρμας, Τάκης Μηλιάδης, Μαρία Μπονέλου, Μπάμπης Ανθόπουλος, Απόστολος ΣουγκλάκοςΥπόθεση: Η όμορφη Καίτη, υπάλληλος του οίκου μόδας Πάτροκλου, είναι αρραβωνιασμένη με τον δικηγόρο Λυκούργο Καρανικολαρέα, αλλά αυτός φλερτάρει ασύστολα με άλλες γυναίκες, παρά τους όρκους πίστης και αφοσίωσης που της έχει δώσει.Τρίτη 5 Ιουλίου 2022, στις 22:00«Ωραίο μου διαζύγιο»(Brillantissime)Κωμωδία, συμπαραγωγής Γαλλίας-Βελγίου 2018.Σκηνοθεσία: Μισέλ ΛαρόκΠαίζουν: Μισέλ Λαρόκ, Ρόζι Ντε Πάλμα, Καντ Μεράντ, Φρανσουάζ ΦαμπιάνΥπόθεση: Η Άντζελα μοιάζει να ζει μια ονειρεμένη ζωή σ’ ένα όμορφο διαμέρισμα στη Νίκαια με τον αγαπημένο της σύζυγο και την έφηβη κόρη της.Την παραμονή των Χριστουγέννων όμως, όλα μοιάζουν να καταρρέουν, όταν ο σύζυγός της ξαφνικά την εγκαταλείπει.Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022, στις 13:00«Αριστοτέλης ο επιπόλαιος»Κωμωδία, παραγωγής 1970.Σκηνοθεσία: Γιώργος ΠετρίδηςΣενάριο: Ναπολέων ΕλευθερίουΠαίζουν: Νίκος Σταυρίδης, Μίμης Φωτόπουλος, Κατερίνα Γιουλάκη, Σόφη Ζαννίνου, Μαρίνα Παυλίδου, Βάνα Λεκαράκου, Βασίλης Μαλούχος, Ρένα Πασχαλίδου, Ερρίκος Κονταρίνης, Μάκης Δεμίρης, Μπάμπης Ανθόπουλος, Ντέπη Γεωργίου, Δήμητρα ΝομικούΥπόθεση: Ένας εργοστασιάρχης ζυμαρικών με δύο αποτυχημένους γάμους, ο Αριστοτέλης Κολοκυθάς, είναι τώρα τρελός και παλαβός με μια λαϊκή τραγουδίστρια, τη Μιρέλλα, και για χάρη της σκορπάει αφειδώς τα λεφτά της επιχείρησής του, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του συνεταίρου του Ορέστη Μπαρμπούτσογλου να τον συγκρατήσει και να τον συνετίσει.Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022, στις 22:00«Κορίτσι»(Girl)Δράμα, συμπαραγωγής Βελγίου – Ολλανδίας 2018.Σκηνοθεσία: Λούκας ΤοντΠρωταγωνιστούν: Βίκτορ Πόλστερ, Άριε Βορτχάλτερ, Όλιβερ ΜπόνταρντΥπόθεση: Η 15χρονη Λάρα είναι αποφασισμένη να γίνει επαγγελματίας μπαλαρίνα. Με την υποστήριξη του πατέρα της, ρίχνεται στην απόλυτη μάχη.Η αγανάκτηση και η ανυπομονησία της μεγαλώνουν, καθώς συνειδητοποιεί ότι το σώμα της δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κλασικού χορού -γιατί γεννήθηκε αγόρι.Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022, στις 13:00«Ο γυναικάς»Κωμωδία, παραγωγής 1957.Σκηνοθεσία: Νίκος ΤσιφόροςΣενάριο: Πολύβιος Βασιλειάδης, Νίκος ΤσιφόροςΠαίζουν: Χρήστος Ευθυμίου, Βύρων Πάλλης, Σμάρω Στεφανίδου, Σμαρούλα Γιούλη, Ζωή Φυτούση, Μπέμπα Κυριακίδου, Νίκος Ματθαίος, Λαυρέντης Διανέλλος, Γιάννης Σπαρίδης, Τάκης Χριστοφορίδης, Ράλλης Αγγελίδης, Τάκης Νατσούλης, Διονυσία ΡώηΥπόθεση: Ο Πασχάλης Ζουμπουλός, ένας κατά τα άλλα αξιοπρεπής οικογενειάρχης και διευθυντής του οίκου Φραμπαλάς & Σία που ανήκει στη σύζυγό του Κορίνα, είναι ένας αδιόρθωτος γυναικοθήρας που ερωτοτροπεί με τη Λόλα, τραγουδίστρια σε νυχτερινό κέντρο. Ο βοηθός του Αρίστος τον καλύπτει όσο μπορεί, αλλά κάποια μέρα βρίσκεται ο ίδιος στο εδώλιο, επειδή ο Πασχάλης τσίμπησε μια γυναίκα στον δρόμο.Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022, στις 22:00«Ένα αγγελικό πρόσωπο»(Angel Face / Gueule d’ Ange)Δράμα, παραγωγής Γαλλίας 2018.Σκηνοθεσία-σενάριο: Βανέσα ΦιλόΠρωταγωνιστούν: Μαριόν Κοτιγιάρ, Αϊλίν Αξοΐ-Ετέξ, Αλμπάν ΛενουάρΥπόθεση: Η Μαρλέν, μια νεαρή μητέρα, ζει και μεγαλώνει μόνη την οκτάχρονη κόρη της Έλι. Όταν γνωρίζει έναν γοητευτικό άνδρα, αποφασίζει να τον ακολουθήσει άνευ όρων, αδιαφορώντας για το ανήλικο παιδί της. Η μικρή Έλι, αρχίζει έναν αγώνα επιβίωσης και προσπάθειας για να ενωθεί και πάλι με τη μητέρα της.Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022, στις 13:00«Εκατό χιλιάδες λίρες»Κωμωδία, παραγωγής 1948.Σκηνοθεσία: Αλέκος ΛειβαδίτηςΣενάριο: Νίκος ΤσιφόροςΠαίζουν: Μίμης Φωτόπουλος, Ντίνος Ηλιόπουλος, Καίτη Πάνου, Αλέκος Λειβαδίτης, Γιώργος Δαμασιώτης, Τζένη Σταυροπούλου, Φίλιος Φιλιππίδης, Γιάννης Ιωαννίδης, Ανδρέας Μιτάκης, Σούλα Εμμανουήλ, Τάντα Βάλιτς, Γιώργος Δελένδας, Κατερίνα Ζάχου, Κώστας Στράντζαλης, Κατερίνα Ρουμελιώτου, Αντώνης Ρόκκος, Καίτη Κοκκίνου, Μαριάννα Άννινου, Ρούλα Μαυρομιχάλη, Γιάννης Κρανιωτάκης, Χριστίνα Φιντικάκη, Σούζη Καλπίδου κ.ά.Υπόθεση: Η κόρη ενός ομογενή της Αυστραλίας, η Παγώνα ή άλλως Πέγκι, μετά τον θάνατο του πατέρα της έρχεται να μείνει στο σπίτι του θείου της, του Διονύση Κατιφέ, στον οποίο ο αδελφός του ανέθεσε τη διαχείριση της περιουσίας του που είναι εκατό χιλιάδες λίρες, μέχρι να παντρευτεί η κόρη του.Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022, στις 22:00«Κτήνος»(Beast)Δραματικό ψυχολογικό θρίλερ, παραγωγής Αγγλίας 2017.Σκηνοθεσία: Μάικλ ΠιρςΠαίζουν: Τζόνι Φλιν, Τζέσι Μπάκλεϊ, Τζέραλντιν ΤζέιμςΥπόθεση: Σε μια μικρή νησιωτική κοινότητα, μια νεαρή γυναίκα, η Μολ, ερωτεύεται έναν μυστηριώδη ξένο, τον Πασκάλ, ο οποίος την προτρέπει να δραπετεύσει από την καταπιεστική οικογένειά της. Όταν θα βρεθεί ύποπτος για μια σειρά βίαιων δολοφονιών, εκείνη θα τον υπερασπιστεί με πάθος. Σύντομα θα μάθει και ο ίδιος μέχρι πού μπορεί εκείνη να φτάσει.Σάββατο 9 Ιουλίου 2022, στις 14:00«Νύχτες στο Μιραμάρε»Κωμωδία, παραγωγής 1960.Σκηνοθεσία: Ορέστης ΛάσκοςΣενάριο: Νέστορας ΜάτσαςΠαίζουν: Σμαρούλα Γιούλη, Ντέπη Μαρτίνη, Κώστας Κούρτης, Ρίτα Μουσούρη, Κώστας Πρέκας, Βαγγέλης Βουλγαρίδης, Ζωζώ Σαπουντζάκη, Άννα Λώρη, Γιάννης Φέρμης, Δημήτρης Νικολαΐδης, Βασίλης Κανάκης, Ζωή Ρίζου, Νίκος Ψάλτης, Πόπη ΓεραλέξηΥπόθεση: Οι αδελφές ενός εμίρη κάνουν διακοπές στη Ρόδο, όπου και ερωτεύονται δύο φτωχούς νεαρούς φίλους, οι οποίοι δεν γνωρίζουν ποιες είναι στην πραγματικότητα.Οι γιοι ενός επιχειρηματία φλερτάρουν δύο φωτομοντέλα, θεωρώντας ότι αυτές είναι οι αδερφές του εμίρη.Κυριακή 10 Ιουλίου 2022, στις 14:00«Συμμορία εραστών»Κωμωδία, παραγωγής 1972.Σκηνοθεσία: Βαγγέλης ΣερντάρηςΣενάριο: Ασημάκης Γιαλαμάς, Κώστας ΠρετεντέρηςΠαίζουν: Ντίνος Ηλιόπουλος, Μάρω Κοντού, Νίκος Ρίζος, Καίτη Πάνου, Αλίκη Ζωγράφου, Θάνος Μαρτίνος, Βάσος Αδριανός, Πάνος Βέλιας, Ανδρέας Τσάκωνας, Γωγώ Ατζολετάκη, Βάσος Ανδρονίδης, Έλσα Ρίζου, Μαίρη Φαρμάκη, Θέκλα ΤζελέπηΥπόθεση: Έπειτα από χρόνια διαμονής στο εξωτερικό, ένας διεθνούς φήμης πλέι μπόι, ο Ρένος Καμπανάς επιστρέφει στην Ελλάδα με την πρόθεση να ανοίξει μια σχολή για πλεϊμπόι. Ο παλιός του φίλος Τζώρτζης θα τον βοηθήσει, επενδύοντας χρήματα στο σχέδιό του. Ο Ρένος σύντομα θα συγκεντρώσει αρκετούς μαθητές, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν και θα μεταβούν στο Ναύπλιο. Εκεί τους περιμένει το τελευταίο στάδιο της εκπαίδευσής τους: πρέπει να γοητεύσουν πλούσιες κυρίες.Κυριακή 10 Ιουλίου 2022, στις 22:00«Αύριο περνάω απέναντι»(Demain, je traverse / I Will Cross Tomorrow)Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΚοινωνικό δράμα, συμπαραγωγής Γαλλίας-Ελλάδας-Ολλανδίας-Λουξεμβούργου 2019.Σκηνοθεσία-σενάριο: Sepideh Farsi (Σεπιντέ Φαρσί)Παίζουν: Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Hanna Issa, Λυδία Φωτοπούλου, Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, Βασίλης Κουκαλάνι, Αλέξανδρος ΜυλωνάςΥπόθεση: Ένας Σύρος πρόσφυγας διασχίζει με βάρκα το Αιγαίο, για να καταλήξει στη Λέσβο, στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Προσφύγων και Μεταναστών. Εκεί γνωρίζει μια Ελληνίδα αστυνομικό και δημιουργεί μαζί της μια ιδιόμορφη σχέση.Μια σχέση που εξελίσσεται παράλληλα με την υπόλοιπη ζωή τους, αλλάζοντας την κοσμοθεωρία τους Κυριακή 10 Ιουλίου 2022, στις 23:45«Το Βανκούβερ»Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΤαινία μικρού μήκους, παραγωγής 2021 | Πρόγραμμα Microfilm.Σκηνοθεσία-σενάριο: Άρτεμις ΑναστασιάδουΠαίζουν: Μαργιάννα Καρβουνιάρη, Βασίλης Κουτσογιάννης, Αλίκη Βαβούλη, Νικόλας Κρόκος, Νίκος Δήμου, Χρήστος Δήμου, Αντώνης Κούβαρης, Βαγγέλης Φάμπας, Σταυρούλα Δήμου, Βασιλίνα Βαλλίνα ΠαπανικολάουΥπόθεση: Δύο αδέρφια, ένα ξόρκι, πληγωμένα τοπία και μια αναπότρεπτη φυγή. Το σύντομο χρονικό μιας πράξης εξαφάνισης στους καιρούς της Νέας Ύφεσης.Κυριακή 10 Ιουλίου 2022, στις 00:10«Attenberg»Δράμα, παραγωγής 2010.Σκηνοθεσία-σενάριο: Αθηνά Ραχήλ ΤσαγγάρηΠαίζουν: Αριάν Λαμπέντ, Βαγγέλης Μουρίκης, Ευαγγελία Ράντου, Γιώργος Λάνθιμος, Κώστας Μπερικόπουλος, Μισέλ ΔημόπουλοςΥπόθεση: Η Μαρίνα μεγαλώνει με τον αρχιτέκτονα πατέρα της σε μια μικρή παραθαλάσσια πόλη. Το ανθρώπινο είδος την απωθεί. Το παρατηρεί εξ αποστάσεως, μέσα από τους στίχους του Alan Vega των Suicide, τα ντοκιμαντέρ πάνω στη ζωή των θηλαστικών του σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο και τα μαθήματα σεξουαλικής αγωγής που της παραδίδει η μοναδική της φίλη, Μπέλλα.Ένας ξένος φτάνει στην πόλη και την προκαλεί σε μονομαχία στο ποδοσφαιράκι, ενώ ο πατέρας της προετοιμάζει τελετουργικά την «αναχώρησή» του από τον 20ό αιώνα, καθώς βρίσκεται στα τελευταία στάδια του καρκίνου.ΕΡΤ1Κυριακή 10 Ιουλίου 2022, στις 19:15«Φτωχαδάκια και λεφτάδες»Κωμωδία, παραγωγής 1961.Σκηνοθεσία-σενάριο: Ορέστης Λάσκος.Διεύθυνση φωτογραφίας: Αριστείδης Καρύδης-Φουκς.Παίζουν: Μίμης Φωτόπουλος, Νίκος Σταυρίδης, Μπεάτα Ασημακοπούλου, Σμαρούλα Γιούλη, Γιάννης Γκιωνάκης, Ερρίκος Μπριόλας, Ελένη Χαλκούση, Χρήστος Τσαγανέας, Νίτσα Τσαγανέα, Ζωή Φυτούση, Θανάσης Τζενεράλης.Διάρκεια: 85΄Υπόθεση: Ένας Πειραιώτης ναυτικός ερωτεύεται την κόρη ενός εφοπλιστή και αποφασίζει να την παντρευτεί, διαλύοντας τον προηγούμενο αρραβώνα του. Παράλληλα, ένας μεγαλοαστός επιδιώκει να παντρευτεί την ίδια κοπέλα, μόνο που εκείνη δεν θέλει κανέναν από τους δύο, αφού είναι ερωτευμένη με έναν φτωχό υπάλληλο του πατέρα της.Πηγή: TVNEA.COM