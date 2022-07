Ένα σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στο Ισραήλ σε μια πισίνα όπου παραθέριζε αρκετός κόσμος με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός άντρα.

Σε τραγωδία εξελίχθηκε ένα εταιρικό πάρτι κοντά στο Τελ Αβιβ στο Ισραήλ όταν ξαφνικά άνοιξε μια μεγάλη τρύπα μέσα στην πισίνα. Το νερό υποχώρησε άμεσα και παρέσυρε μαζί του έναν 32χρονο άντρα.

Βίντεο από την συγκλονιστική στιγμή κάνει τον γύρο του διαδικτύου και κόβει την ανάσα.

Οι αρχές έχουν συλλάβει ήδη το ζευγάρι στο οποίο ανήκει το σπίτι όπου έγινε το τραγικό συμβάν.







Sinkhole opens up in the bottom of a swimming pool in Israel. Reports say one man was sucked in and died.pic.twitter.com/VBQbVrJnyp

— Noam Blum (@neontaster) July 21, 2022