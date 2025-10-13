2025-10-13 13:41:09
Επιστροφή στην ελευθερία έπειτα από δύο χρόνια, σήμερα, για τους 20 εν ζωή Ισραηλινούς ομήρους, που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας, από τη Χαμάς, κατά τη διάρκεια του μαινόμενου πολέμου, όπως και 1.966 Παλαιστινίων κρατουμένων. 

Οι τελευταίοι 13 όμηροι που παραδοθήκαν από τη Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό, έφθασαν συνοδεία του στρατού στη στρατιωτική βάση Ρεΐμ προκειμένου να επανενωθούν με τις οικογένειές τους ή να μεταφερθούν σε νοσοκομείο αν χρειαστεί. Παράλληλα προχωρά και η αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων με λεωφορεία να τους παραλαμβάνουν από τις φυλακές στη Δυτική Όχθη. Το απόγευμα αναμένεται ο Ερυθρός Σταυρός να επιβλέψει και «τη μεταφορά των λειψάνων των νεκρών, ώστε οι οικογένειες να μπορούν να θάψουν τους αγαπημένους τους με αξιοπρέπεια».

Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο Ισραήλ για ιστορική επίσκεψη και ομιλία στο κοινοβούλιο. Αμέσως μετά θα φύγει για την Αίγυπτο για την σύνοδο για την ειρήνη στη Γάζα, στην οποία τελικά θα παρευρεθεί και ο Ισραηλινός πρόεδρος Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Την ίδια ώρα πλήθη κόσμου έχουν συγκεντρωθεί στην πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ σε κλίμα συγκίνησης και πανηγυρισμών.
