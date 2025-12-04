2025-12-04 22:21:46
Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται γύρω από τη Eurovision 2026, καθώς τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) ενέκριναν με συντριπτική πλειοψηφία τους νέους κανονισμούς που επιτρέπουν στο Ισραήλ να συμμετάσχει κανονικά στον επόμενο διαγωνισμό. Σύμφωνα με πηγές της EBU, οι αλλαγές στόχο έχουν να περιορίσουν την αθέμιτη επιρροή κυβερνήσεων και τρίτων στον τρόπο προώθησης των τραγουδιών μετά τις καταγγελίες για φετινή υπερπροώθηση της ισραηλινής συμμετοχής.



Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Η Ολλανδική και η Ισπανική δημόσια τηλεόραση ανακοίνωσαν άμεσα την αποχώρησή τους από τον διαγωνισμό, ενώ λίγο αργότερα και η Ιρλανδία γνωστοποίησε πως όχι μόνο δεν θα συμμετάσχει, αλλά ούτε καν θα μεταδώσει τη Eurovision 2026. Ο RTÉ υπογράμμισε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, με την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και τις ανησυχίες για την ελευθερία του Τύπου, η συμμετοχή θα ήταν «απαράδεκτη».



Αντίστοιχη στάση υιοθέτησε και η Σλοβενία, με τις αποχωρήσεις να αποτελούν πλέον ένα κύμα διαμαρτυρίας για τη διατήρηση της συμμετοχής του Ισραήλ. Στη γενική συνέλευση της EBU στη Γενεύη, χώρες όπως Ισπανία, Σλοβενία, Ιρλανδία και Ισλανδία είχαν απειλήσει ότι θα αποσύρουν τη συμμετοχή τους, ζητώντας τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τον θεσμό.

Αντίθετα, η Ουκρανία και η Γερμανία τοποθετήθηκαν υπέρ της παραμονής του, με τον Γερμανό υπουργό Πολιτισμού να δηλώνει πως χωρίς το Ισραήλ «δεν πρέπει να υπάρξει Eurovision».

Το Ισραήλ, μέσω του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού του φορέα Kan, υποστήριξε ότι δεν έχει παραβιάσει κανέναν κανονισμό που να δικαιολογεί την απομάκρυνσή του. Ο γενικός διευθυντής Golan Yochpaz και η δικηγόρος Ayala Mizrachi βρέθηκαν στη συνέλευση για να στηρίξουν τη θέση του οργανισμού.

Οι τελευταίες εξελίξεις αναμένεται να προκαλέσουν νέα συζήτηση γύρω από τη φύση και τον χαρακτήρα του διαγωνισμού, καθώς η διοργάνωση του 2026 ξεκινά με ένα πρωτοφανές κύμα αποχωρήσεων και με το κλίμα στην EBU ιδιαίτερα τεταμένο.



Πηγή: tvnea.com
