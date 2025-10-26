Παιχνίδια επιβίωσης, αλλά και λογοτεχνικές ιστορίες μυστηρίου κατακλύζουν τα δωμάτια του HOTΕΛ ΕΛVIRA στα επόμενα επεισόδια: Τρίτη 28 και Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στις 21:00, στο MEGA.Οι ναυαγοί, αντιμέτωποι με την αμνησία της Ντίνας και τις ιδιορρυθμίες του Θεμιστοκλή, προσπαθούν να επιβιώσουν στο νησί, αλλά καταλήγουν να μεθύσουν από λαθραία, νοθευμένα ποτά.Η άφιξη ενός διάσημου, αλλά αγενή, συγγραφέα μυστηρίων στο HOTΕΛ ΕΛVIRA καταλήγει σε τραγωδία, καθώς βρίσκεται νεκρός, με την ομάδα να προσπαθεί να κρύψει το πτώμα.Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς;Επεισόδιο 12 - «SOS» (Β) (Τρίτη 28 Οκτωβρίου):Την ώρα που ο Θεμιστοκλής, απελπισμένος, φτάνει στο σημείο να φωνάξει τη Λαμπρινή για να του μεταφράσει όσα του λέει η ερωτοχτυπημένη Αγγλίδα blogger, οι ναυαγοί προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανή την Ντίνα που έχει πάθει προσωρινή αμνησία και έχει γίνει ντροπαλή και λιγομίλητη, σωστή φιλόσοφος. Προσπαθούν όμως και να επιβιώσουν, δηλαδή να φάνε, να χτίσουν μια καλύβα, να κάνουν σήματα καπνού, και να στείλουν μήνυμα σε μπουκάλι. Κατά την εξερεύνηση του νησιού, βρίσκουν κάπου κρυμμένα κιβώτια με μπουκάλια με αλκοόλ. Πίνουν για να ξεδιψάσουν και γίνονται φέσι, χωρίς να ξέρουν ότι πρόκειται για λαθραίο εμπόρευμα με νοθευμένα ποτά που εμπορεύεται ο Παντελής από έναν «συνεργάτη» του Γκεστ επεισοδίου: Τόνια Σωτηροπούλου, Γιάννης Σπαλιάρας, Χάρης ΜπούσουλαςΕπεισόδιο 13 – «Νεκρή Περίοδος» (Α) (Πέμπτη 30 Οκτωβρίου):Ο Παντελής υποδέχεται έναν πελάτη που δηλώνει πως είναι διάσημος συγγραφέας μυστηρίων, αλλά εκείνος επιλέγει να μείνει τελικά στο πιο ήσυχο HOTΕΛ ΕΛVIRA για να δουλέψει το τελευταίο του βιβλίο. Ο περιβόητος Γεράσιμος Πετρινός φέρεταιστους πάντες υποτιμητικά και όλοι «ευχαρίστως θα τον σκότωναν». Σχήμα λόγου φυσικά, όμως την επόμενη μέρα βρίσκεται πράγματι νεκρός στο δωμάτιό του! Τα πράγματα περιπλέκονται όταν καταφτάνει στο ξενοδοχείο ένας φιλόδοξος ρεπόρτερ που κάνει αφιέρωμα στο νησί, την ώρα που η ομάδα προσπαθεί να ξεφορτωθεί το πτώμα και να διασώσει το όνομα του ξενοδοχείου. Ο Παντελής κάνει τα πάντα προκειμένου να τους δελεάσει ώστε να του δώσουν πίσω τον διάσημο πελάτη, χωρίς να γνωρίζει πως ο συγγραφέας είναι ήδη νεκρός, αφού όλοι στο ξενοδοχείο προσπαθούν να τον πείσουν πως είναι απασχολημένος με το γράψιμο.Γκεστ επεισοδίου: Χάρης Ρώμας, Βασίλης ΚανελλόπουλοςΠηγή: tvnea.com