H τεχνολογία αποτελεί πια αναπόσπαστο κομμάτι κάθε έκφανσης της καθημερινότητάς μας, καθώς ζούμε πλέον στην ψηφιακή εποχή. Και από αυτή την εποχή, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να είναι απούσες. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι απαραίτητος για την ανάπτυξή ή ακόμη και την επιβίωση τους.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις με μικρά, αλλά σταθερά βήματα, φαίνεται να βαδίζουν στο μονοπάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού. Έχει φτάσει όμως η ψηφιακή ωριμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας μας στο επιθυμητό επίπεδο; Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, καθώς όπως αναδείχθηκε από έρευνα που εκπόνησε το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για λογαριασμό της COSMOTE με τίτλο «Η Ψηφιακή Ετοιμότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα», 1 στις 5 μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκεται σε προχωρημένα στάδια ψηφιακής ετοιμότητας, ενώ 1 στις 2 είναι ακόμη σε αρχικά στάδια.

Σήμερα, το εγχείρημα του ψηφιακού μετασχηματισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας μας, φαίνεται να έχει πάρει τη μορφή μιας συλλογικής προσπάθειας, που καταβάλλεται τόσο από την πολιτεία και τους παρόχους, όσο και από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, που επιθυμούν να αναπτυχθούν και στην ψηφιακή εποχή.

Στο πλαίσιο αυτό η πολιτεία ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», που προσφέρει επιδότηση 90% σε ψηφιακές υπηρεσίες. Με αφορμή το πρόγραμμα αυτό, λοιπόν, η CΟSMOTE στηρίζει έμπρακτα τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο ταξίδι του ψηφιακού τους μετασχηματισμού, συμμετέχοντας και παρέχοντας τις κατάλληλες λύσεις τεχνολογίας και την καθοδήγηση που χρειάζονται, για να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να αναπτυχθούν.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις ελληνικές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 εργαζόμενους και επιθυμούν να κάνουν το επόμενο βήμα για την επιχείρησή τους και να μπουν στη ψηφιακή εποχή. Για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα, αλλά και για τα προτεινόμενα ψηφιακά εργαλεία οι επιχειρηματίες μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ειδικά διαμορφωμένης σελίδας της COSMOTE. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την αίτησή τους έως και τις 14 Σεπτεμβρίου 2022. Το πρόγραμμα τρέχει υπό την μορφή χορήγησης κουπονιών (vouchers) στους δικαιούχους, με δυνατότητα επιδότησης λύσεων από 1 έως 3 χρόνια.

Επιπλέον, οι επαγγελματίες μπορούν να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην ειδική φόρμα και ένας εξειδικευμένος εκπρόσωπος τηςCOSMOTE θα επικοινωνήσει μαζί τους, για να τους καθοδηγήσει, να τους συμβουλέψει και να τους βοηθήσει να αξιοποιήσουν την επιδότηση του προγράμματος, επιλέγοντας τα κατάλληλα προϊόντα και τις υπηρεσίες, που ταιριάζουν στη δική τους επιχείρηση και θα τους οδηγήσουν με επιτυχία στον ψηφιακό μετασχηματισμό της.

Ενδεικτικά, οι τεχνολογικά προηγμένες υπηρεσίες που προσφέρει η COSMOTE στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία για ΜμΕ» είναι οι ακόλουθες:

Δημιουργία e-shop – COSMOTE New E-shop4U: Υπηρεσία που δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να αποκτήσουν άμεσα e-shop, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησής τους, μέσω έμπειρης ομάδας, που αναλαμβάνει τη δημιουργία και υποστήριξη του. Επιπλέον, η υπηρεσία COSMOTE Υοur Business online δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να δημιουργήσουν μόνοι τους το e-shop τους με λίγα, απλά βήματα και τους πρώτους 6 μήνες δωρεάν.COSMOTE Fleet Tracker – Παρακολούθηση εταιρικών οχημάτων: Υπηρεσία απομακρυσμένης παρακολούθησης εταιρικού στόλου οχημάτων, που βασίζεται στην τεχνολογία Internet of Things (ΙοΤ). Με την υπηρεσία, οι επαγγελματίες γνωρίζουν κάθε στιγμή τη θέση και την κατάσταση των οχημάτων τους, από οπουδήποτε κι αν βρίσκονται. Με τον τρόπο αυτό ενισχύουν την παραγωγικότητα τους, μειώνοντας παράλληλα τα λειτουργικά τους κόστη.COSMOTE Digital Office – Ενιαία πλατφόρμα Cloud συνεργασίας και επικοινωνίας: Υπηρεσία που παρέχει εργαλεία συνεργασίας μέσω Cloud, τα οποία επιτρέπουν στους εργαζομένους να διαμοιράζονται αρχεία, να κάνουν audio και videoδιασκέψεις, chat και screen sharing από όπου κι αν βρίσκονται. Έτσι, οι επιχειρήσεις αποκτούν μεγαλύτερη ευελιξία και γίνονται πιο ανταγωνιστικές.Μicrosoft 365: Το γνωστό λογισμικό Office στο cloud, πάντα στην τελευταία του έκδοση, εμπλουτισμένο με όλα τα εργαλεία παραγωγικότητας για την επιχείρηση. Με τα ψηφιακά εργαλεία Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Microsoft Teams, κ.ά., δίνεται η δυνατότητα ευέλικτης και αποτελεσματικής συνεργασίας από οπουδήποτε. Επιπλέον, διατίθεται δωρεάν η υπηρεσία Premium Support από εξειδικευμένους μηχανικούς, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η χρήση του εταιρικού σας email στη νέα πλατφόρμα της Microsoft.Microsoft Defender: Ολοκληρωμένη λύση ασφαλείας επόμενης γενιάς, για προστασία από ιούς και κακόβουλες ενέργειες (antivirus & endpoint προστασία), για όλες τις εταιρικές συσκευές. Το Microsoft Defender μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το Microsoft 365 ή και μόνο του.Microsoft Azure: Για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, η πλατφόρμα Azure περιλαμβάνει μία σειρά από λύσεις υποδομών πληροφορικής στο cloud, καθώς και όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την ομαλή και ασφαλή μετάβαση της επιχείρησης σε υποδομές c Αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση που προσφέρει ευελιξία, αυξάνει το επίπεδο ασφάλειας και ενισχύει την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων.

Στο σύγχρονο, διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, η COSMOTE παραμένει ο κατεξοχήν εξιδεικευμένος συνεργάτης στο πλευρό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προσφέροντας εκπαίδευση, καθοδήγηση και τις καινοτόμες λύσεις για ένα «ψηφιακό ταξίδι», που συμβάλλει στην ανάπτυξη κάθε επιχείρησης.

Περισσότερα για το πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία για ΜμΕ»: εδώ.

