Τις πρώτες δηλώσεις της Ελεωνόρας Ζουγανέλη μετά το περιστατικό με το αλκοτέστ επιχείρησε να εξασφαλίσει ο ρεπόρτερ Πάνος Παπαδόπουλος. Η γνωστή τραγουδίστρια, εμφανώς ενοχλημένη από την επιμονή των ερωτήσεων, απάντησε με λιτό και αιχμηρό τρόπο, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν.



Τα όσα ειπώθηκαν, ωστόσο, δεν πέρασαν απαρατήρητα από τον Ετεοκλή Παύλου. Ο παρουσιαστής αντέδρασε έντονα στον αέρα της εκπομπή.



«Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, εσείς; Παιδιά, δεν είναι καμιά περιπέτεια, μην υπερβάλουμε με τις λέξεις», είπε αρχικά η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.



Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη πρόσθεσε: «Έχουμε τόσες υπέροχες λέξεις στην Ελλάδα, ας τις χρησιμοποιούμε σωστά. Δεν ήταν περιπέτεια, έλεος. Τρέμω, τρέμω!».



Μετά την προβολή του αποσπάσματος, ο Ετεοκλής Παύλου είπε: «Την ενοχλούν οι λέξεις. Βλέπεις μια προσπάθεια να γίνουν μαθήματα ελληνικών από την Ελεωνόρα Ζουγανέλη στον δημοσιογράφο τον δικό μας. Είναι άλλη μια φορά που βλέπεις, όχι το παράπτωμα, αλλά τη λάθος διαχείριση».



