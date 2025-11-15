2025-11-15 09:40:57
Φωτογραφία για Ανάπτυξη υπέρ-τρένου Hyperloop στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Το Hyperloop εισέρχεται σε μια ώριμη φάση στην Ευρώπη, καθώς μια νέα μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σηματοδοτεί την ετοιμότητα για επιδείξεις και σκιαγραφεί πώς η ΕΕ θα μπορούσε να διαμορφώσει τα επόμενα βήματα της τεχνολογίας.Railway Supply.Η Επιτροπή εντάσσει το Hyperloop σε μια ευρύτερη πολιτική ατζέντα και, σύμφωνα με την ειδική μελέτη διερεύνησης στοιχείων της ΕΕ για το hyperloop , η sidirodromikanea
