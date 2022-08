Πριν λίγο καιρό μια νεαρή γυναίκα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok ένα βίντεο με το οποίο υποστήριζε πως το vabbing λειτουργεί. Πως έκανε πράξη την συγκεκριμένη πρακτική, και άνδρες την πλησίασαν, της έκαναν δώρα και την κέρασαν ποτά. Το βίντεο της έφτασε να έχει σχεδόν 4 εκατομμύρια προβολές.Στην συνέχεια, όλο και περισσότερες γυναίκες έκαναν vabbing και μοιράστηκαν τα αποτέλεσματα του μέσω του TikTok με τους διαδικτυακούς τους φίλους.Το vabbing δεν είναι η πρώτη φορά που αποτελεί θέμα συζήτησης. Το συγκεκριμένο trend έχει κυκλοφορήσει παλιότερα όμως τώρα, εξαιτίας του TikTok βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο.Τι είναι όμως το vabbing το οποίο υπόσχεται να κάνει όλες τις γυναίκες ακαταμάχητες;To vabbing προέρχεται από τις λέξεις vagina και dabbing. Αυτό που ουσιαστικά πρέπει να κάνει μια γυναίκα είναι να χρησιμοποιήσει τα υγρά από το αιδοίο της, ταμπονάροντας τις περιοχές στις οποίες κανονικά θα έβαζε το άρωμά της, στον λαιμό, τους καρπούς και πίσω από τα αυτιά.Σύμφωνα με τους υποστηρικτές του vabbing και τις φήμες γύρω από αυτό, η συγκεκριμένη πρακτική έχει σαν αποτέλεσμα να έλκονται περισσότερο και περισσότεροι άντρες, επειδή οι κολπικές εκκρίσεις περιέχουν φερομόνες στις οποίες δεν μπορούν να αντισταθούν.Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί για τους κινδύνους που ενέχει αυτή η πρακτική. Τα δάχτυλα που χρησιμοποιεί η γυναίκα προκειμένου να πάρει τους «χυμούς» της θα πρέπει να είναι απόλυτα καθαρά καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα μπορούσε να μεταφέρει επικίνδυνα βακτήρια στα γεννητικά της όργανα και να της δημιουργήσουν προβλήματα υγείας.

Doctors warn dangerous 'vabbing' TikTok trend that sees women use vaginal discharge as PERFUME could cause thrush or even infertility https://t.co/OOlGfrUVkS

— Daily Mail Online (@MailOnline) August 12, 2022H δρ Δημητριάδη, από το Κέντρο Χειρουργικής, μια ιδιωτική κλινική αισθητικής χειρουργικής ανέφερε στην dailymail.co.uk ότι η πράξη δεν είναι εντελώς επικίνδυνη όμως το σημαντικό ερώτημα είναι πώς συλλέγονται τα υγρά.Συγκεκριμένα, η δρ Δημητριάδη ανέφερε: «Εάν χρησιμοποιείτε βρώμικα δάχτυλα μέσα στον κόλπο σας για να συλλέξετε εκκρίσεις, μπορείτε όχι μόνο να τραυματίσετε τον ιστό στον κόλπο σας αλλά και να μεταδώσετε μόλυνση, προκαλώντας δυνητικά κάτι τόσο σοβαρό όσο μια φλεγμονώδης νόσος της πυέλου. Τα βρώμικα δάχτυλα θα μπορούσαν επίσης να προκαλέσουν βακτηριακή κολπίτιδα».

